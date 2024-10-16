Железнодорожная фирма в Новосибирске задержала зарплату 160 рабочим предприятия

После вмешательства Западно-Сибирской транспортной прокуратуры руководству компании было внесено представление об устранении нарушений. Благодаря этому предприятие выплатило задолженность по зарплатам, а также соответствующую компенсацию всем пострадавшим сотрудникам. Однако нарушения не прошли бесследно — должностное лицо, ответственное за выплаты, было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей.