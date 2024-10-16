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Posted 16 октября, 02:42

Published 16 октября, 02:42

Modified 16 октября, 02:44

Updated 16 октября, 02:44

Зарплату задержали на «ПЖТ Луч»

Железнодорожная фирма в Новосибирске задержала зарплату 160 рабочим предприятия

16 октября 2024, 02:42
Фото: 1MI
Зарплату задержали на «ПЖТ Луч»
В Новосибирске прокуратура добилась восстановления прав более 160 сотрудников предприятия «ПЖТ Луч», которым задерживали заработную плату, об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проблема вскрылась в ходе проверки транспортного предприятия, занимающегося железнодорожными перевозками, где нарушения касались сроков выплаты зарплат. Сотрудники предприятия неделями оставались без положенных выплат, а руководство не компенсировало задержки, что является прямым нарушением трудового законодательства.

После вмешательства Западно-Сибирской транспортной прокуратуры руководству компании было внесено представление об устранении нарушений. Благодаря этому предприятие выплатило задолженность по зарплатам, а также соответствующую компенсацию всем пострадавшим сотрудникам. Однако нарушения не прошли бесследно — должностное лицо, ответственное за выплаты, было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Новосибирске увеличилась до 71,5 тысячи рублей
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Компенсация#Работа#Зарплата
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