Жителей Нахаловки обвинили в обрушении берега 1-й Ельцовки в Новосибирске

Posted 16 октября, 03:48
Published 16 октября, 03:48
Modified 16 октября, 03:50
Updated 16 октября, 03:50
В обрушении берега реки 1-я Ельцовка, создающем угрозу частным домам, виноваты жители Нахаловки (так называют этот участок частного сектора в Заельцовском районе). Люди бросают в реку различный крупногабаритный мусор, а в результате уровень воды «не нарушая законы физики» поднимается и размывает берег, говорится в телеграм-канале министерства природы Новосибирской области.
Таким образом, чиновники ответили на требование природоохранной прокуратуры устранить нарушения, которые привели к опасности сползания построек в реку. Прокуратура установила, что в Минприроды с 2018 года знали об обрушающемся береге, но не предпринимали никаких действий, чтобы исправить ситуацию.
Сейчас в региональном правительстве говорят, что занимались проблемой, начиная с 2017 года, а остановить обрушение можно только при помощи возведения капитальной подпорной стенки. Для этого предлагается снести дома на улице 2-я Сухарная-Береговая, которым угрожает оползень, а людей отселить в муниципальные общежития. Мэрия уже выделила там необходимое количество мест.