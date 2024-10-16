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Posted 16 октября, 03:48

Published 16 октября, 03:48

Modified 16 октября, 03:50

Updated 16 октября, 03:50

В Минприроды предлагают снести дома, которым угрожает обрушение

Жителей Нахаловки обвинили в обрушении берега 1-й Ельцовки в Новосибирске

16 октября 2024, 03:48
Фото: Артем Шершнев. atas.info
В Минприроды предлагают снести дома, которым угрожает обрушение
В региональном Минприроды отказались признавать свое бездействие, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

В обрушении берега реки 1-я Ельцовка, создающем угрозу частным домам, виноваты жители Нахаловки (так называют этот участок частного сектора в Заельцовском районе). Люди бросают в реку различный крупногабаритный мусор, а в результате уровень воды «не нарушая законы физики» поднимается и размывает берег, говорится в телеграм-канале министерства природы Новосибирской области.

Таким образом, чиновники ответили на требование природоохранной прокуратуры устранить нарушения, которые привели к опасности сползания построек в реку. Прокуратура установила, что в Минприроды с 2018 года знали об обрушающемся береге, но не предпринимали никаких действий, чтобы исправить ситуацию.

Сейчас в региональном правительстве говорят, что занимались проблемой, начиная с 2017 года, а остановить обрушение можно только при помощи возведения капитальной подпорной стенки. Для этого предлагается снести дома на улице 2-я Сухарная-Береговая, которым угрожает оползень, а людей отселить в муниципальные общежития. Мэрия уже выделила там необходимое количество мест.

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#Новосибирск#Прокуратура#Минприроды#Обрушение#Нахаловка
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