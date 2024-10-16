Жителей Нахаловки обвинили в обрушении берега 1-й Ельцовки в Новосибирске

Сейчас в региональном правительстве говорят, что занимались проблемой, начиная с 2017 года, а остановить обрушение можно только при помощи возведения капитальной подпорной стенки. Для этого предлагается снести дома на улице 2-я Сухарная-Береговая, которым угрожает оползень, а людей отселить в муниципальные общежития. Мэрия уже выделила там необходимое количество мест.