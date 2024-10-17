12 млн выплатят новосибирскому «УКС» за провальное строительство спорткомплекса

Согласно материалам дела, в 2018 году подрядчик ООО «ИнвестСтрой» провел работы на объекте, которые впоследствии были признаны некачественными. Проблема усугубилась тем, что тогдашний директор ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (УКС) принял и оплатил работы, которых на самом деле не выполнили. За эти действия руководитель был признан виновным по уголовному делу, и 9 декабря 2022 года Центральный районный суд Новосибирска вынес по этому поводу приговор.