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Posted 17 октября, 02:29

Published 17 октября, 02:29

Modified 17 октября, 02:30

Updated 17 октября, 02:30

Спортивный комплекс

12 млн выплатят новосибирскому «УКС» за провальное строительство спорткомплекса

17 октября 2024, 02:29
Фото: правительство Новосибирской области
Спортивный комплекс
Бывший директор госучреждения и строительная компания из Новосибирска выплатят более 12 миллионов рублей из-за провала при строительстве спортивного комплекса «Метеор» в рабочем поселке Сузун, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Согласно материалам дела, в 2018 году подрядчик ООО «ИнвестСтрой» провел работы на объекте, которые впоследствии были признаны некачественными. Проблема усугубилась тем, что тогдашний директор ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (УКС) принял и оплатил работы, которых на самом деле не выполнили. За эти действия руководитель был признан виновным по уголовному делу, и 9 декабря 2022 года Центральный районный суд Новосибирска вынес по этому поводу приговор.

Из-за дефектов строительство «Метеора» было завершено, но спустя короткое время комплекс оказался непригодным для использования и был закрыт. В 2023 году на его восстановление из областного бюджета потребовалось выделить дополнительные 12,3 миллиона рублей.

Теперь эти деньги должны быть возвращены в бюджет. Советский районный суд Новосибирска постановил взыскать указанную сумму с руководителя ГКУ НСО «УКС» и строительной компании «ИнвестСтрой». Средства пойдут в пользу «Управления капитального строительства», которое понесло затраты на устранение строительных дефектов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Строительство#Уголовное дело#Прокуратура#Подрядчики#Спорткомплекс#Дефекты
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