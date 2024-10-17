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Posted 17 октября, 03:17

Published 17 октября, 03:17

Modified 17 октября, 03:19

Updated 17 октября, 03:19

Автомобиль следственного комитета

16-летний новосибирец и его молодой коллега погибли на заводе в Искитиме

17 октября 2024, 03:17
Фото: 1MI
Автомобиль следственного комитета
Трагедия произошла на заводе «НКУ Новосибирское карьероуправление» в Искитиме. Погибли двое молодых рабочих — одному из них было всего 16 лет, другому 21 год.

По предварительным данным, один из парней сел на транспортировочную ленту, чтобы отдохнуть, не подозревая, что механизм может внезапно заработать. Лента затянула его, и второй рабочий, стремясь помочь другу, также оказался жертвой происшествия, сообщают очевидцы.

Известно, что погибшие трудились на участке дробильно-сортировочного цеха. Младший из них, как стало известно, недавно окончил 9-й класс и решил не продолжать обучение, предпочтя выйти на работу. Один из жителей поселка Черепановского района, откуда был родом подросток, рассказал, что тот только начал свою трудовую жизнь и попал в смертельную ловушку из-за нарушения правил безопасности.

Соболезнования родным погибших уже выразили местные школы и образовательные учреждения. В одной из школ, где учился 17-летний подросток, администрация опубликовала пост с сочувствием его семье, назвав парня героем, который пожертвовал своей жизнью ради спасения товарища.

Следственный комитет Новосибирской области уже приступил к расследованию. Основная версия причины трагедии — нарушение правил безопасности на производстве.

Голову зажало в механизме: 17-летний парень погиб на заводе в Новосибирске
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