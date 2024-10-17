16-летний новосибирец и его молодой коллега погибли на заводе в Искитиме

Известно, что погибшие трудились на участке дробильно-сортировочного цеха. Младший из них, как стало известно, недавно окончил 9-й класс и решил не продолжать обучение, предпочтя выйти на работу. Один из жителей поселка Черепановского района, откуда был родом подросток, рассказал, что тот только начал свою трудовую жизнь и попал в смертельную ловушку из-за нарушения правил безопасности.