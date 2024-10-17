16-летний новосибирец и его молодой коллега погибли на заводе в Искитиме

Posted 17 октября, 03:17
Published 17 октября, 03:17
Modified 17 октября, 03:19
Updated 17 октября, 03:19
По предварительным данным, один из парней сел на транспортировочную ленту, чтобы отдохнуть, не подозревая, что механизм может внезапно заработать. Лента затянула его, и второй рабочий, стремясь помочь другу, также оказался жертвой происшествия, сообщают очевидцы.
Известно, что погибшие трудились на участке дробильно-сортировочного цеха. Младший из них, как стало известно, недавно окончил 9-й класс и решил не продолжать обучение, предпочтя выйти на работу. Один из жителей поселка Черепановского района, откуда был родом подросток, рассказал, что тот только начал свою трудовую жизнь и попал в смертельную ловушку из-за нарушения правил безопасности.
Соболезнования родным погибших уже выразили местные школы и образовательные учреждения. В одной из школ, где учился 17-летний подросток, администрация опубликовала пост с сочувствием его семье, назвав парня героем, который пожертвовал своей жизнью ради спасения товарища.
Следственный комитет Новосибирской области уже приступил к расследованию. Основная версия причины трагедии — нарушение правил безопасности на производстве.