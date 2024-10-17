17 октября — Ерофеев день: леший прощается с летом. Приметы и запреты дня

Posted 16 октября, 21:10
Published 16 октября, 21:10
Modified 16 октября, 21:10
Updated 16 октября, 21:10
Этот день связан с множеством народных верований и примет, отражающих как христианские традиции, так и древние языческие обычаи. Рассмотрим, что не рекомендуется делать в этот день, а также как его отмечали в старину.
Церковное предание связывает Ерофеев день с памятью святого Иерофея Афинского, жившего в I веке. Согласно летописям, Иерофей был членом ареопага — афинского верховного суда, и одним из первых был обращён в христианство апостолом Павлом. Он стал епископом Афин и проповедовал учение Христа, наставляя в вере многих, включая святого Дионисия Ареопагита. Говорят, что Иерофей присутствовал на Успении Богородицы, утешая апостолов своими песнопениями. Его память почитается как на Востоке, так и на Западе, а день святого Иерофея всегда отмечается 17 октября.
Народные поверья наделяли этот день особой мистикой. В старину говорили, что леший прощается с летом именно 17 октября, прежде чем уйти в свой зимний мир. Последний день перед долгой спячкой леший ведёт себя буйно — ломает деревья, шумит и может забрать заблудившегося путника. Чтобы не попасть под влияние лесной нечисти, крестьяне старались в этот день не выходить в лес, избегая встреч с лешим.
Лешие, согласно поверьям, не были единственными, кто на Ерофея мог навредить. Нечисть гуляла всю ночь до первых петухов, после чего погружалась в спячку до весны. Чтобы защитить свои дома, люди развешивали на окнах и дверях чеснок и лук, шторы плотно закрывали, а выходить на улицу без амулетов считалось крайне опасным.
В этот день люди посвящали себя домашним делам. Мужчины проверяли и чинили охотничьи снасти и доставали тёплую одежду из сундуков, готовясь к зиме. Говорили: «На Ерофея зима шубу надевает», указывая на начало морозов. Известно, что в Ерофеев день мужчины готовили настойку «ерофеич» — крепкий напиток, настаивавшийся на травах: мяте, анисе, душице, зверобое и других. Считалось, что этот напиток согревает душу и помогает при недугах.
В заключение, Ерофеев день символизирует окончательное прощание с осенью и переход к зиме. Это время, наполненное не только церковными празднованиями, но и народными ритуалами, направленными на защиту от злых сил и подготовку к холодам.