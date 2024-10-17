17 октября — Ерофеев день: леший прощается с летом. Приметы и запреты дня

Церковное предание связывает Ерофеев день с памятью святого Иерофея Афинского, жившего в I веке. Согласно летописям, Иерофей был членом ареопага — афинского верховного суда, и одним из первых был обращён в христианство апостолом Павлом. Он стал епископом Афин и проповедовал учение Христа, наставляя в вере многих, включая святого Дионисия Ареопагита. Говорят, что Иерофей присутствовал на Успении Богородицы, утешая апостолов своими песнопениями. Его память почитается как на Востоке, так и на Западе, а день святого Иерофея всегда отмечается 17 октября.