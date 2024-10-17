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Posted 16 октября, 21:10

Published 16 октября, 21:10

Modified 16 октября, 21:10

Updated 16 октября, 21:10

Святой Иерофей

17 октября — Ерофеев день: леший прощается с летом. Приметы и запреты дня

16 октября 2024, 21:10
Фото: Икона
Святой Иерофей

Что нельзя делать в Ерофеев день 17 октября, рассказали новосибирцам

Ерофеев день по народному календарю (17 октября) считается особым временем, когда осень окончательно вступает в свои права, а с ним и холодные ветра зимы.

Этот день связан с множеством народных верований и примет, отражающих как христианские традиции, так и древние языческие обычаи. Рассмотрим, что не рекомендуется делать в этот день, а также как его отмечали в старину.

Священномученик Иерофей Афинский

Церковное предание связывает Ерофеев день с памятью святого Иерофея Афинского, жившего в I веке. Согласно летописям, Иерофей был членом ареопага — афинского верховного суда, и одним из первых был обращён в христианство апостолом Павлом. Он стал епископом Афин и проповедовал учение Христа, наставляя в вере многих, включая святого Дионисия Ареопагита. Говорят, что Иерофей присутствовал на Успении Богородицы, утешая апостолов своими песнопениями. Его память почитается как на Востоке, так и на Западе, а день святого Иерофея всегда отмечается 17 октября.

Фото: Икона

Леший и зима: народные поверья

Народные поверья наделяли этот день особой мистикой. В старину говорили, что леший прощается с летом именно 17 октября, прежде чем уйти в свой зимний мир. Последний день перед долгой спячкой леший ведёт себя буйно — ломает деревья, шумит и может забрать заблудившегося путника. Чтобы не попасть под влияние лесной нечисти, крестьяне старались в этот день не выходить в лес, избегая встреч с лешим.

Лешие, согласно поверьям, не были единственными, кто на Ерофея мог навредить. Нечисть гуляла всю ночь до первых петухов, после чего погружалась в спячку до весны. Чтобы защитить свои дома, люди развешивали на окнах и дверях чеснок и лук, шторы плотно закрывали, а выходить на улицу без амулетов считалось крайне опасным.

Обычаи и запреты Ерофеева дня

В этот день люди посвящали себя домашним делам. Мужчины проверяли и чинили охотничьи снасти и доставали тёплую одежду из сундуков, готовясь к зиме. Говорили: «На Ерофея зима шубу надевает», указывая на начало морозов. Известно, что в Ерофеев день мужчины готовили настойку «ерофеич» — крепкий напиток, настаивавшийся на травах: мяте, анисе, душице, зверобое и других. Считалось, что этот напиток согревает душу и помогает при недугах.

Фото: Икона

Что нельзя делать на Ерофея Лешегона?

  1. Не стоит выходить в лес: леший может забрать с собой, а встречи с нечистью лучше избегать. В крайнем случае можно оставить на пне кусок хлеба или пирог для задобрения лешего.
  2. Избегайте работы на улице: считается, что любые шумные занятия могут потревожить домового.
  3. Не общайтесь с незнакомцами: в этот день обманы и сглазы особенно сильны.
  4. Не планируйте свадьбы и не признавайтесь в любви: согласно поверьям, союзы, заключённые в этот день, будут недолговечными.

Приметы на 17 октября

  • Иней утром — к ясной и сухой погоде.
  • Если выпал первый снег, настоящие холода придут через 40 дней.
  • Вороны собираются в стаи — к ненастью.
  • Если белки сменили шубки на зимние — зима будет суровой.

В заключение, Ерофеев день символизирует окончательное прощание с осенью и переход к зиме. Это время, наполненное не только церковными празднованиями, но и народными ритуалами, направленными на защиту от злых сил и подготовку к холодам.

День святого Дионисия Ареопагита 16 октября 2024 года: приметы и запреты
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