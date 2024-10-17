29% новосибирцев не готовы обзаводиться собственной квартирой

Интересно, что новосибирцы используют разные стратегии накопления средств на жилье. Большинство из них (59%) предпочитает экономить на повседневных расходах, например, отказываясь от путешествий, развлечений и даже кофе с десертами. Однако почти половина опрошенных (41%) стараются увеличить свой доход, подрабатывая на второй или даже третьей работе, чтобы как можно быстрее приблизиться к цели.