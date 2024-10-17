29% новосибирцев не готовы обзаводиться собственной квартирой

Posted 17 октября, 01:39
Published 17 октября, 01:39
Modified 17 октября, 01:39
Updated 17 октября, 01:39
Среди тех, кто все же копит на квартиру, большинство (56%) ставит себе целью приобрести ее без ипотеки. Лишь 44% новосибирцев откладывают на первоначальный взнос для получения ипотечного кредита.
Интересно, что новосибирцы используют разные стратегии накопления средств на жилье. Большинство из них (59%) предпочитает экономить на повседневных расходах, например, отказываясь от путешествий, развлечений и даже кофе с десертами. Однако почти половина опрошенных (41%) стараются увеличить свой доход, подрабатывая на второй или даже третьей работе, чтобы как можно быстрее приблизиться к цели.
Средняя стоимость квартиры в новостройке в Новосибирске составляет около 7,6 миллиона рублей, что на 4% ниже прошлогоднего уровня. Новосибирцы, как показало исследование, рассчитывают накопить на жилье в течение трёх-пяти лет. Однако 20% готовы тратить на это до 10 лет, а 11% надеются достичь цели в течение года.