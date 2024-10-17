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Posted 17 октября, 01:39

Published 17 октября, 01:39

Modified 17 октября, 01:39

Updated 17 октября, 01:39

У 20% новосибирцев нет собственного жилья

29% новосибирцев не готовы обзаводиться собственной квартирой

17 октября 2024, 01:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
У 20% новосибирцев нет собственного жилья
Каждый пятый житель города (20%) не имеет собственной квартиры, а почти треть опрошенных (29%) заявили, что вообще не планируют приобретать недвижимость, заявили аналитики Level Group.

Среди тех, кто все же копит на квартиру, большинство (56%) ставит себе целью приобрести ее без ипотеки. Лишь 44% новосибирцев откладывают на первоначальный взнос для получения ипотечного кредита.

Интересно, что новосибирцы используют разные стратегии накопления средств на жилье. Большинство из них (59%) предпочитает экономить на повседневных расходах, например, отказываясь от путешествий, развлечений и даже кофе с десертами. Однако почти половина опрошенных (41%) стараются увеличить свой доход, подрабатывая на второй или даже третьей работе, чтобы как можно быстрее приблизиться к цели.

Средняя стоимость квартиры в новостройке в Новосибирске составляет около 7,6 миллиона рублей, что на 4% ниже прошлогоднего уровня. Новосибирцы, как показало исследование, рассчитывают накопить на жилье в течение трёх-пяти лет. Однако 20% готовы тратить на это до 10 лет, а 11% надеются достичь цели в течение года.

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