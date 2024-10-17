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Posted 17 октября, 06:08

Published 17 октября, 06:08

Modified 17 октября, 06:10

Updated 17 октября, 06:10

Рекламные билборды

Более 48 миллионов рублей получит Новосибирск за незаконную рекламу

17 октября 2024, 06:08
Фото: 1MI
Рекламные билборды
Мэрия Новосибирска отсудила более 48 миллионов рублей за самовольное размещение рекламных конструкций, сообщили в горадминистрации.

В 2020 году инспекторы комитета рекламы и информации мэрии обнаружили 239 рекламных конструкций, установленных без разрешения на земельных участках города, из-за чего администрация обратилась в Арбитражный суд.

Конструкции в итоге демонтировали. А суд обязал взыскать 47,4 млн рублей с индивидуального предпринимателя Р. Г. Шегурова. Кроме того, он будет обязан выплатить 1 млн рублей штрафа. Еще 3,5 млн рублей взыскали с ООО «Магистраль медиа» и 36 тысяч рублей в виде процентов за задержку платежей.

Сейчас в арбитражном суде находятся еще три дела, связанные с самовольной рекламой. По ним также выдвинуты требования о взыскании задолженности, превышающей 48 миллионов рублей, за незаконное размещение почти 300 рекламных конструкций.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Арбитражный суд#Мэрия#Реклама#Демонтаж#Наружная реклама
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