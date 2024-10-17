Более 48 миллионов рублей получит Новосибирск за незаконную рекламу

Конструкции в итоге демонтировали. А суд обязал взыскать 47,4 млн рублей с индивидуального предпринимателя Р. Г. Шегурова. Кроме того, он будет обязан выплатить 1 млн рублей штрафа. Еще 3,5 млн рублей взыскали с ООО «Магистраль медиа» и 36 тысяч рублей в виде процентов за задержку платежей.