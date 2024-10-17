Более 48 миллионов рублей получит Новосибирск за незаконную рекламу

Posted 17 октября, 06:08
Published 17 октября, 06:08
Modified 17 октября, 06:10
Updated 17 октября, 06:10
В 2020 году инспекторы комитета рекламы и информации мэрии обнаружили 239 рекламных конструкций, установленных без разрешения на земельных участках города, из-за чего администрация обратилась в Арбитражный суд.
Конструкции в итоге демонтировали. А суд обязал взыскать 47,4 млн рублей с индивидуального предпринимателя Р. Г. Шегурова. Кроме того, он будет обязан выплатить 1 млн рублей штрафа. Еще 3,5 млн рублей взыскали с ООО «Магистраль медиа» и 36 тысяч рублей в виде процентов за задержку платежей.
Сейчас в арбитражном суде находятся еще три дела, связанные с самовольной рекламой. По ним также выдвинуты требования о взыскании задолженности, превышающей 48 миллионов рублей, за незаконное размещение почти 300 рекламных конструкций.