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Posted 17 октября, 01:50

Published 17 октября, 01:50

Modified 17 октября, 01:52

Updated 17 октября, 01:52

Мобилизация прошла в сентябре 2022 года

Будет ли вторая волна мобилизации в России — ответ политолога

17 октября 2024, 01:50
Фото: 1MI
Мобилизация прошла в сентябре 2022 года

Новосибирский политолог рассказал о второй волне мобилизации

В России продолжают активно обсуждать возможность второй волны мобилизации. Новосибирский политолог Александр Чугай прокомментировал предположения россиян и сказал, будет ли мобилизация.

Чугай в разговоре с Сиб.фм отметил, что численность российской военной группировки уже составляет около 700 тысяч человек. Эти силы включают войска, задействованные как в зоне проведения специальной военной операции (СВО), так и в охране приграничных районов. По мнению эксперта, данное количество войск достаточно для выполнения текущих задач, что снимает необходимость в дополнительном призыве граждан на военную службу.

Политолог подчеркнул, что вторая волна мобилизации станет актуальной только в случае непосредственной угрозы безопасности страны. Однако на данный момент, как отмечает Чугай, ситуация находится под контролем, а военные ресурсы страны позволяют эффективно противостоять внешним вызовам. Эти выводы подтверждаются официальными заявлениями представителей властей, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что вопрос второй волны мобилизации пока не обсуждается.

Вместе с этим, президент России Владимир Путин сообщил, что с начала 2024 года в ряды вооруженных сил добровольно вступили около 160 тысяч человек.

Будет ли в России вторая мобилизация в 2024 году — Госдума сделала важное заявление
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#СВО#Операция#Безопасность#Владимир Путин#Угроза#Мобилизация
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