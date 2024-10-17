Будет ли вторая волна мобилизации в России — ответ политолога

Posted 17 октября, 01:50
Published 17 октября, 01:50
Modified 17 октября, 01:52
Updated 17 октября, 01:52
Чугай в разговоре с Сиб.фм отметил, что численность российской военной группировки уже составляет около 700 тысяч человек. Эти силы включают войска, задействованные как в зоне проведения специальной военной операции (СВО), так и в охране приграничных районов. По мнению эксперта, данное количество войск достаточно для выполнения текущих задач, что снимает необходимость в дополнительном призыве граждан на военную службу.
Политолог подчеркнул, что вторая волна мобилизации станет актуальной только в случае непосредственной угрозы безопасности страны. Однако на данный момент, как отмечает Чугай, ситуация находится под контролем, а военные ресурсы страны позволяют эффективно противостоять внешним вызовам. Эти выводы подтверждаются официальными заявлениями представителей властей, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что вопрос второй волны мобилизации пока не обсуждается.
Вместе с этим, президент России Владимир Путин сообщил, что с начала 2024 года в ряды вооруженных сил добровольно вступили около 160 тысяч человек.