Будет ли вторая волна мобилизации в России — ответ политолога

Чугай в разговоре с Сиб.фм отметил, что численность российской военной группировки уже составляет около 700 тысяч человек. Эти силы включают войска, задействованные как в зоне проведения специальной военной операции (СВО), так и в охране приграничных районов. По мнению эксперта, данное количество войск достаточно для выполнения текущих задач, что снимает необходимость в дополнительном призыве граждан на военную службу.