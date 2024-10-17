Буйного хулигана из Новосибирска отправили в колонию строгого режима

Posted 17 октября, 00:43
Published 17 октября, 00:43
Modified 17 октября, 00:43
Updated 17 октября, 00:43
В Новосибирске суд приговорил 26-летнего Илью Горбунова к трём годам колонии строгого режима за хулиганство с применением насилия. В сентябре 2023 года, будучи пьяным, он избил подростка, его мать и женщину с младенцем, а затем забрасывал прохожих с балкона газовыми баллонами и другими предметами.
После этого Горбунов вышел на улицу и напал ещё на четырёх мужчин, прежде чем соседи смогли его скрутить и передать полиции. Его действия сопровождались нецензурной бранью и агрессией.
На суде Горбунов частично признал свою вину. В связи с ранее неотбытым наказанием за хранение наркотиков суд присоединил его к новому приговору, назначив окончательный срок лишения свободы в три года.