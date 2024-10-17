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Posted 17 октября, 00:43

Published 17 октября, 00:43

Modified 17 октября, 00:43

Updated 17 октября, 00:43

Мужчина отправится в колонию строго режима

Буйного хулигана из Новосибирска отправили в колонию строгого режима

17 октября 2024, 00:43
Фото: 1MI
Мужчина отправится в колонию строго режима
Вечером 21 сентября 2023 года на улице Забалуева в Новосибирске развернулись настоящие уличные бои. 26-летний Илья Горбунов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил нескольких соседей, в том числе женщину с младенцем, подростка и еще четырех мужчин.

В Новосибирске суд приговорил 26-летнего Илью Горбунова к трём годам колонии строгого режима за хулиганство с применением насилия. В сентябре 2023 года, будучи пьяным, он избил подростка, его мать и женщину с младенцем, а затем забрасывал прохожих с балкона газовыми баллонами и другими предметами.

После этого Горбунов вышел на улицу и напал ещё на четырёх мужчин, прежде чем соседи смогли его скрутить и передать полиции. Его действия сопровождались нецензурной бранью и агрессией.

На суде Горбунов частично признал свою вину. В связи с ранее неотбытым наказанием за хранение наркотиков суд присоединил его к новому приговору, назначив окончательный срок лишения свободы в три года.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск
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