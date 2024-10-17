Депутат угрожает избирателям Минюстом и ФСБ — в чем причина

Posted 17 октября, 02:44
Published 17 октября, 02:44
Modified 17 октября, 02:46
Updated 17 октября, 02:46
Мошенники вновь активизировались, на этот раз от имени новосибирского депутата Антона Тыртышного. Злоумышленники создали поддельный аккаунт в Telegram, с которого звонят и пишут сообщения сотрудникам городского совета, помощникам депутатов и другим людям, представляясь именем депутата. В ходе таких контактов аферисты запугивают потенциальных жертв Минюстом и ФСБ, пытаясь надавить психологически и добиться желаемого.
Сам Антон Тыртышный уже выступил с публичным заявлением, в котором заверил, что его аккаунты не взламывались. Он подчеркнул, что не звонит и не пишет через Telegram, и призвал сразу блокировать поддельный аккаунт с его именем, а также не вступать в переписку и не реагировать на звонки мошенников. Депутат призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на уловки аферистов, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Отметим, что за последний год мошенники стали часто использовать личные аккаунты представителей власти. Так, недоброжелатели уже писали гражданам от имени мэра Бердска Романа Бурдина, использовали имя мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.