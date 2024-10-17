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Posted 17 октября, 02:44

Published 17 октября, 02:44

Modified 17 октября, 02:46

Updated 17 октября, 02:46

Мошенники пишут в telegram

Депутат угрожает избирателям Минюстом и ФСБ — в чем причина

17 октября 2024, 02:44
Фото: 1MI
Мошенники пишут в telegram

Мошенники от имени новосибирского депутата обманывают горожан

Новосибирцы стали получать сообщения и звонки от депутата горсовета Антона Тыртышного. От его имени жителям города угрожают проверками ФСБ и Минюста.

Мошенники вновь активизировались, на этот раз от имени новосибирского депутата Антона Тыртышного. Злоумышленники создали поддельный аккаунт в Telegram, с которого звонят и пишут сообщения сотрудникам городского совета, помощникам депутатов и другим людям, представляясь именем депутата. В ходе таких контактов аферисты запугивают потенциальных жертв Минюстом и ФСБ, пытаясь надавить психологически и добиться желаемого.

Сам Антон Тыртышный уже выступил с публичным заявлением, в котором заверил, что его аккаунты не взламывались. Он подчеркнул, что не звонит и не пишет через Telegram, и призвал сразу блокировать поддельный аккаунт с его именем, а также не вступать в переписку и не реагировать на звонки мошенников. Депутат призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на уловки аферистов, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Комментарий депутатаКомментарий депутата
Комментарий депутата. Фото: скриншот VK

Отметим, что за последний год мошенники стали часто использовать личные аккаунты представителей власти. Так, недоброжелатели уже писали гражданам от имени мэра Бердска Романа Бурдина, использовали имя мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Мошенники придумали новый способ обмана жителей Новосибирска
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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирск#Депутат#ФСБ#Мошенники#Преступность#Взлом
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