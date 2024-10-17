Депутат угрожает избирателям Минюстом и ФСБ — в чем причина

Сам Антон Тыртышный уже выступил с публичным заявлением, в котором заверил, что его аккаунты не взламывались. Он подчеркнул, что не звонит и не пишет через Telegram, и призвал сразу блокировать поддельный аккаунт с его именем, а также не вступать в переписку и не реагировать на звонки мошенников. Депутат призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на уловки аферистов, чтобы избежать неприятных ситуаций.