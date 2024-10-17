Десятки мигрантов отправили в военкомат после рейда в Новосибирске

Posted 17 октября, 07:17
Published 17 октября, 07:17
Modified 17 октября, 07:19
Updated 17 октября, 07:19
В одном из крупнейших рынков Новосибирска прошел рейд, организованный военным следственным комитетом с участием спецназа Росгвардии. Военные следователи проверили порядка 150 торговцев, среди которых были граждане из ближнего зарубежья, недавно получившие российские паспорта. Многие из них не встали на воинский учет.
В ходе проверки 17 граждан, недавно получивших российское гражданство, были задержаны и направлены в военкомат.
Параллельно с проверкой воинского учета полицейские и сотрудники Росгвардии проверяли наличие трудовых патентов и законность пребывания в России. Десять человек, нарушивших миграционное законодательство, были задержаны и направлены в отдел полиции для дальнейшей проверки. Нарушителям грозит депортация.