Десятки мигрантов отправили в военкомат после рейда в Новосибирске

В одном из крупнейших рынков Новосибирска прошел рейд, организованный военным следственным комитетом с участием спецназа Росгвардии. Военные следователи проверили порядка 150 торговцев, среди которых были граждане из ближнего зарубежья, недавно получившие российские паспорта. Многие из них не встали на воинский учет.