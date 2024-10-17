atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 07:17

Published 17 октября, 07:17

Modified 17 октября, 07:19

Updated 17 октября, 07:19

Рейд на рынке провели в Новосибирске

Десятки мигрантов отправили в военкомат после рейда в Новосибирске

17 октября 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Рейд на рынке провели в Новосибирске
Во время рейда на одном из рынков Новосибирска военные следователи обнаружили мигрантов, нарушивших миграционное законодательство. Их сразу отправили в военкомат.

В одном из крупнейших рынков Новосибирска прошел рейд, организованный военным следственным комитетом с участием спецназа Росгвардии. Военные следователи проверили порядка 150 торговцев, среди которых были граждане из ближнего зарубежья, недавно получившие российские паспорта. Многие из них не встали на воинский учет.

В ходе проверки 17 граждан, недавно получивших российское гражданство, были задержаны и направлены в военкомат.

Параллельно с проверкой воинского учета полицейские и сотрудники Росгвардии проверяли наличие трудовых патентов и законность пребывания в России. Десять человек, нарушивших миграционное законодательство, были задержаны и направлены в отдел полиции для дальнейшей проверки. Нарушителям грозит депортация.

Жили в скотских условиях — обнаружен очередной хостел для мигрантов
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцы все чаще выступают против трудовых мигрантовБастрыкин взял под контроль ситуацию с детьми мигрантов после взрывов в НовосибирскеГруппу мигрантов выдворят из Новосибирска после рейда в кафе «Звезда Востока»
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Военкомат#Миграция#Мигрант#Законодательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика