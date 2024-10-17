До +10 градусов потеплеет в Новосибирской области: прогноз погоды на 17 октября

Согласно данным Гидрометцентра, сегодня в области ожидается стабильная, сухая погода. Ночные температуры будут достаточно низкими — от -1 до -6°C, в некоторых местах столбики термометров опустятся до -11°C. Это связано с ясными ночами и отсутствием плотной облачности, которая обычно сохраняет тепло. Днем воздух прогреется до +5…+10°C, что по-прежнему ниже нормы, но чуть теплее, чем было накануне, когда дневные температуры не превышали +4…+7°C. Облака будут редкими, осадков не предвидится, что продолжит сухую тенденцию предыдущих дней. Ветер северо-восточный, порывами до 7 м/с, местами может ощущаться как прохладный, но его сила ослабнет по сравнению с прошлыми днями. Ночью и утром местами ожидаются туманы, а также изморозь — типичные осенние явления, которые создают красивые, но опасные условия на дорогах.