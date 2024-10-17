До +10 градусов потеплеет в Новосибирской области: прогноз погоды на 17 октября

Posted 16 октября, 21:47
Published 16 октября, 21:47
Modified 16 октября, 21:47
Updated 16 октября, 21:47
Согласно данным Гидрометцентра, сегодня в области ожидается стабильная, сухая погода. Ночные температуры будут достаточно низкими — от -1 до -6°C, в некоторых местах столбики термометров опустятся до -11°C. Это связано с ясными ночами и отсутствием плотной облачности, которая обычно сохраняет тепло. Днем воздух прогреется до +5…+10°C, что по-прежнему ниже нормы, но чуть теплее, чем было накануне, когда дневные температуры не превышали +4…+7°C. Облака будут редкими, осадков не предвидится, что продолжит сухую тенденцию предыдущих дней. Ветер северо-восточный, порывами до 7 м/с, местами может ощущаться как прохладный, но его сила ослабнет по сравнению с прошлыми днями. Ночью и утром местами ожидаются туманы, а также изморозь — типичные осенние явления, которые создают красивые, но опасные условия на дорогах.
В Новосибирске сегодня будет схожая картина: ночью температура опустится до -1…-3°C, а в пригороде — до -4…-6°C. Днем воздух прогреется до +7…+9°C, что делает этот день чуть теплее предыдущего, когда в городе было прохладнее — в пределах +4…+7°C днем. Ожидается лишь небольшая облачность, а значит, солнце будет часто выглядывать, создавая ощущение тепла, хотя фактическая температура останется осенне-прохладной. Осадков не будет, что сохраняет текущий период сухой погоды. Северо-восточный ветер до 7 м/с может слегка ощутиться в утренние и вечерние часы, добавляя ощущения прохлады.
По данным Gismeteo, сегодняшний день в Новосибирске будет довольно солнечным, что подтвердит общее ощущение, будто на улице теплее, чем показывают термометры. Днем ожидается +5…+7°C, что в целом соответствует прогнозам Гидрометцентра, однако ночью температура опустится до 0…-3°C, что немного мягче, чем предсказывает другой источник. Сильного ветра не ожидается — его скорость не превысит 3 м/с, что сделает этот день более комфортным для прогулок. Осадки по-прежнему отсутствуют, а солнце создаст приятную атмосферу.
Погода в Новосибирске и области постепенно теплеет. Накануне температура воздуха днем была немного выше по сравнению с предыдущими днями. Вчера дневной максимум был +4…+7°C, а ночью температура местами опускалась до -6°C и ниже. Сегодня погодные условия становятся чуть более мягкими, несмотря на прохладные ночи, что можно считать предвестником более теплых дней.