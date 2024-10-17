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Posted 17 октября, 09:58

Published 17 октября, 09:58

Modified 17 октября, 10:00

Updated 17 октября, 10:00

Пожар произошел в Черепановском районе

Два ребенка и мать погибли в пожаре — новые подробности трагедии

17 октября 2024, 09:58
Фото: Следственный комитет по Новосибирской области
Пожар произошел в Черепановском районе

После пожара с гибелью двух детей под Новосибирском возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагического пожара в поселке под Новосибирском, в котором погибла женщина и две ее малолетних ребенка.

Пожар произошел днем 17 октября в деревне Посевная Черепановского района. В двухквартирном доме находилась женщина с двумя детьми — пятилетней дочкой и четырехлетним сыном. Вся семья погибла в огне.

Сейчас сотрудники МЧС осматривают место пожара и устанавливают причины возгорания и смерти людей. На месте также работают психологи. Следователи также возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как сообщалось ранее, в доме помимо погибших также могли находиться двое взрослых и шесть детей.

Два ребенка и женщина погибли при пожаре под Новосибирском
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Дети#Пожар#Гибель#Трагедия
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