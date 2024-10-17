Два ребенка и мать погибли в пожаре — новые подробности трагедии

Posted 17 октября, 09:58
Published 17 октября, 09:58
Modified 17 октября, 10:00
Updated 17 октября, 10:00
Пожар произошел днем 17 октября в деревне Посевная Черепановского района. В двухквартирном доме находилась женщина с двумя детьми — пятилетней дочкой и четырехлетним сыном. Вся семья погибла в огне.
Сейчас сотрудники МЧС осматривают место пожара и устанавливают причины возгорания и смерти людей. На месте также работают психологи. Следователи также возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Как сообщалось ранее, в доме помимо погибших также могли находиться двое взрослых и шесть детей.