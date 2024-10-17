atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 10:14

Published 17 октября, 10:14

Modified 17 октября, 10:16

Updated 17 октября, 10:16

Ремонт Димитровского моста

Движение по Димитровскому мосту в Новосибирске полностью возобновили

17 октября 2024, 10:14
Фото: Полина Симакова. atas.info
Ремонт Димитровского моста
В четверг 17 октября в Новосибирске открыли полноценное шестиполосное движение по Димитровскому мосту, рассказал мэр Максим Кудрявцев. Открытие произошло после завершения ремонта, который вызвал множество вопросов и проблем на протяжении нескольких месяцев.

Димитровский мост, построенный в 1978 году, последний раз капитально ремонтировался в 2001 году. За более чем два десятилетия эксплуатации защитный бетонный слой и гидроизоляция дорожного покрытия пришли в сильное неудовлетворительное состояние. В апреле 2024 года подрядная организация начала работы по обновлению моста, однако из-за недобросовестного выполнения обязанностей и нарушений сроков мэрия была вынуждена расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком, «СК Дороги Сибири».

С целью ускорения работ на мосту, власти города приняли решение привлечь новую организацию — ООО «Дорсиб плюс». Новый подрядчик принялся за дело и выполнил необходимые работы по асфальтированию в рекордно короткие сроки, что позволило открыть шесть полос для движения транспорта. Максим Кудрявцев сообщил, что были приняты экстренные меры: дорожники вывели технику на день, и на центральной части моста была временно закрыта одна полоса. Благодаря этому, удалось выполнить необходимый объём асфальтирования и запустить движение по всем полосам.

Транспортный коллапс произошел на левом берегу после перекрытия Димитровского моста
Узнать подробнее

Несмотря на успешное открытие моста, планируется, что в весной 2025 года подрядчик вновь вернется к работе. Сначала будет снят временный слой асфальта, который был уложен для обеспечения проезда, а затем начнется полноценный ремонт с заменой бетонного основания. Важно отметить, что все эти работы не должны повлиять на транспортную ситуацию в городе.

Напомним, что на фоне ремонта Димитровского и Октябрьского мостов появились предположения о том, что вице-мэр Олег Клемешов, который работал еще при Анатолие Локте, может уйти в отставку. На его место уже якобы есть претендент.

Названа готовность Октябрьского и Димитровского мостов — успеют ли завершить в срок
Узнать подробнее
Читайте также:
ГК «ВИС» доверили еще один мост в Новосибирске — работы начнутся в 2025 году10 лет Бугринскому мосту в Новосибирске — чем знаменита «путинская» переправаДвижение по четвертому мосту не запустят — причины
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Подрядчик#Олег Клемешов#Димитровский мост#Дорожное движение#Максим Кудрявцев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика