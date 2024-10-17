Движение по Димитровскому мосту в Новосибирске полностью возобновили

С целью ускорения работ на мосту, власти города приняли решение привлечь новую организацию — ООО «Дорсиб плюс». Новый подрядчик принялся за дело и выполнил необходимые работы по асфальтированию в рекордно короткие сроки, что позволило открыть шесть полос для движения транспорта. Максим Кудрявцев сообщил, что были приняты экстренные меры: дорожники вывели технику на день, и на центральной части моста была временно закрыта одна полоса. Благодаря этому, удалось выполнить необходимый объём асфальтирования и запустить движение по всем полосам.