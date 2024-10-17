Движение по Димитровскому мосту в Новосибирске полностью возобновили

Posted 17 октября, 10:14
Published 17 октября, 10:14
Modified 17 октября, 10:16
Updated 17 октября, 10:16
Димитровский мост, построенный в 1978 году, последний раз капитально ремонтировался в 2001 году. За более чем два десятилетия эксплуатации защитный бетонный слой и гидроизоляция дорожного покрытия пришли в сильное неудовлетворительное состояние. В апреле 2024 года подрядная организация начала работы по обновлению моста, однако из-за недобросовестного выполнения обязанностей и нарушений сроков мэрия была вынуждена расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком, «СК Дороги Сибири».
С целью ускорения работ на мосту, власти города приняли решение привлечь новую организацию — ООО «Дорсиб плюс». Новый подрядчик принялся за дело и выполнил необходимые работы по асфальтированию в рекордно короткие сроки, что позволило открыть шесть полос для движения транспорта. Максим Кудрявцев сообщил, что были приняты экстренные меры: дорожники вывели технику на день, и на центральной части моста была временно закрыта одна полоса. Благодаря этому, удалось выполнить необходимый объём асфальтирования и запустить движение по всем полосам.
Несмотря на успешное открытие моста, планируется, что в весной 2025 года подрядчик вновь вернется к работе. Сначала будет снят временный слой асфальта, который был уложен для обеспечения проезда, а затем начнется полноценный ремонт с заменой бетонного основания. Важно отметить, что все эти работы не должны повлиять на транспортную ситуацию в городе.
Напомним, что на фоне ремонта Димитровского и Октябрьского мостов появились предположения о том, что вице-мэр Олег Клемешов, который работал еще при Анатолие Локте, может уйти в отставку. На его место уже якобы есть претендент.