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Posted 17 октября, 04:14

Published 17 октября, 04:14

Modified 17 октября, 04:18

Updated 17 октября, 04:18

Экс-офицера ГИБДД судят по делу об изнасиловании детей

Экс-офицера ГИБДД судят по делу об изнасиловании детей в Новосибирске

17 октября 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney
Экс-офицера ГИБДД судят по делу об изнасиловании детей
В Новосибирском областном суде продолжается слушание дела бывшего офицера ГИБДД, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей.

Как сообщил источник «Прецедент», знакомый с материалами дела, фигурант был арестован в январе 2024 года и вскоре уволен из органов МВД.

Бывший сотрудник контрольно-аналитического управления ГИБДД обвиняется по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Пострадавшими в этом деле проходят трое детей. По информации силовиков, преступления были совершены на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ Новосибирской области.

Сам экс-офицер категорически отрицает свою вину. Его супруга также утверждает, что ее мужа оговорили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, если суд признает его виновным.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Дети#Преступление#Арест#МВД
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