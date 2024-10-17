Экс-офицера ГИБДД судят по делу об изнасиловании детей в Новосибирске

Posted 17 октября, 04:14
Published 17 октября, 04:14
Modified 17 октября, 04:18
Updated 17 октября, 04:18
Как сообщил источник «Прецедент», знакомый с материалами дела, фигурант был арестован в январе 2024 года и вскоре уволен из органов МВД.
Бывший сотрудник контрольно-аналитического управления ГИБДД обвиняется по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Пострадавшими в этом деле проходят трое детей. По информации силовиков, преступления были совершены на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ Новосибирской области.
Сам экс-офицер категорически отрицает свою вину. Его супруга также утверждает, что ее мужа оговорили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, если суд признает его виновным.