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Posted 17 октября, 06:08

Published 17 октября, 06:08

Modified 17 октября, 06:10

Updated 17 октября, 06:10

Газификация в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников поставил задачи по догазификации в Новосибирской области

17 октября 2024, 06:08
Фото: 1MI
Газификация в Новосибирской области
В Правительстве региона под председательством Губернатора Андрея Травникова состоялось заседание регионального штаба по газификации.

На заседании регионального штаба по газификации, которое прошло под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, обсудили выполнение программы социальной догазификации. Были представлены доклады о ходе работ в 2024 году, мерах поддержки льготников при подключении домов к газу и финансировании от Единого оператора газификации — ООО «Газпром газификация».

Новосибирская область занимает второе место по объему финансирования догазификации среди регионов России, деля это место со Свердловской областью. В 2024 году оператор выделил региону почти 2,6 миллиарда рублей. Андрей Травников отметил, что в последние три года основное внимание уделяется социальной догазификации, инициированной президентом России.

«Нам удалось добиться результата по количеству поданных заявок. Предыдущие два года эту задачу мы ставили в качестве приоритетной, искали варианты, и надо признать, что 44 тысячи заявок — это достаточно неплохая динамика, как и по созданию условий для подключения. За это — спасибо всем обществам ПАО „Газпром“ и всем остальным распределительным организациям, которые участвуют в программе», — заявил Травников. Он поставил задачу довести процент подключения льготных категорий граждан до 90%.

В настоящий момент работы по догазификации проводятся в 17 районах и 5 городских округах Новосибирской области. В общей сложности в проекте участвуют 9 газораспределительных организаций, крупнейшей из которых является «Газпром газораспределение Томск». По плану на 2022–2030 годы, догазификации подлежит 69 694 домовладений в 153 населенных пунктах региона. На конец 2024 года программа выполнена на 88%.

По поручению президента в программу включены социальные учреждения — школы, детские сады и медучреждения. Травников также предложил добавить в программу объекты социальной защиты с массовым проживанием людей.

Дополнительно, на основе послания президента в феврале 2024 года, в программу догазификации включены садовые товарищества (СНТ) в границах населенных пунктов. Благодаря проведенной инвентаризации и оценке технических возможностей, планируется подключить 8 054 домовладения в 240 СНТ области.

Отдельные категории граждан могут рассчитывать на компенсацию расходов на газификацию, которая покрывает до 100 000 рублей фактически потраченных средств. Льготники также могут получить субсидии на покупку и установку газового оборудования и работы на территории своего участка, что также компенсируется до 100 000 рублей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Газификация#Андрей Травников#Субсидии#Льготники#СНТ
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