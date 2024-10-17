Губернатор Андрей Травников поставил задачи по догазификации в Новосибирской области

Отдельные категории граждан могут рассчитывать на компенсацию расходов на газификацию, которая покрывает до 100 000 рублей фактически потраченных средств. Льготники также могут получить субсидии на покупку и установку газового оборудования и работы на территории своего участка, что также компенсируется до 100 000 рублей.