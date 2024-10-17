Губернатор Андрей Травников поставил задачи по догазификации в Новосибирской области

Posted 17 октября, 06:08
Published 17 октября, 06:08
Modified 17 октября, 06:10
Updated 17 октября, 06:10
На заседании регионального штаба по газификации, которое прошло под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, обсудили выполнение программы социальной догазификации. Были представлены доклады о ходе работ в 2024 году, мерах поддержки льготников при подключении домов к газу и финансировании от Единого оператора газификации — ООО «Газпром газификация».
Новосибирская область занимает второе место по объему финансирования догазификации среди регионов России, деля это место со Свердловской областью. В 2024 году оператор выделил региону почти 2,6 миллиарда рублей. Андрей Травников отметил, что в последние три года основное внимание уделяется социальной догазификации, инициированной президентом России.
«Нам удалось добиться результата по количеству поданных заявок. Предыдущие два года эту задачу мы ставили в качестве приоритетной, искали варианты, и надо признать, что 44 тысячи заявок — это достаточно неплохая динамика, как и по созданию условий для подключения. За это — спасибо всем обществам ПАО „Газпром“ и всем остальным распределительным организациям, которые участвуют в программе», — заявил Травников. Он поставил задачу довести процент подключения льготных категорий граждан до 90%.
В настоящий момент работы по догазификации проводятся в 17 районах и 5 городских округах Новосибирской области. В общей сложности в проекте участвуют 9 газораспределительных организаций, крупнейшей из которых является «Газпром газораспределение Томск». По плану на 2022–2030 годы, догазификации подлежит 69 694 домовладений в 153 населенных пунктах региона. На конец 2024 года программа выполнена на 88%.
По поручению президента в программу включены социальные учреждения — школы, детские сады и медучреждения. Травников также предложил добавить в программу объекты социальной защиты с массовым проживанием людей.
Дополнительно, на основе послания президента в феврале 2024 года, в программу догазификации включены садовые товарищества (СНТ) в границах населенных пунктов. Благодаря проведенной инвентаризации и оценке технических возможностей, планируется подключить 8 054 домовладения в 240 СНТ области.
Отдельные категории граждан могут рассчитывать на компенсацию расходов на газификацию, которая покрывает до 100 000 рублей фактически потраченных средств. Льготники также могут получить субсидии на покупку и установку газового оборудования и работы на территории своего участка, что также компенсируется до 100 000 рублей.