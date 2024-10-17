Известный ресторатор Ян Скопин ушел из жизни в Новосибирске

На 57 году жизни скоропостижно скончался предприниматель из Омска Ян Скопин. Начав развивать ресторанный бизнес у себя на родине, позже Спопин переехал в Новосибирск, где открыл несколько заведений. Критики высоко оценивали его винный бар и ресторан «Хороший год».