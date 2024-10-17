Известный ресторатор Ян Скопин ушел из жизни в Новосибирске

Posted 17 октября, 12:42
Published 17 октября, 12:42
Modified 17 октября, 12:44
Updated 17 октября, 12:44
На 57 году жизни скоропостижно скончался предприниматель из Омска Ян Скопин. Начав развивать ресторанный бизнес у себя на родине, позже Спопин переехал в Новосибирск, где открыл несколько заведений. Критики высоко оценивали его винный бар и ресторан «Хороший год».
А новосибирский ресторан Skopin вошел в топ-100 лучших российских ресторанов по версии жюри премии WhereToEat Russia.
О дате и месте прощания с Яном Скопиным пока не сообщается.
И сегодня же стало известно о гибели одного из самых ярких представителей поп-сцены Великобритании, экс-вокалиста группы One Direction Лиама Пейна.