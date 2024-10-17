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Posted 17 октября, 12:42

Published 17 октября, 12:42

Modified 17 октября, 12:44

Updated 17 октября, 12:44

Ресторатору было 56 лет

Известный ресторатор Ян Скопин ушел из жизни в Новосибирске

17 октября 2024, 12:42
Фото: 1MI
Ресторатору было 56 лет
Одно из его заведений входило в топ-100 лучших ресторанов России.

На 57 году жизни скоропостижно скончался предприниматель из Омска Ян Скопин. Начав развивать ресторанный бизнес у себя на родине, позже Спопин переехал в Новосибирск, где открыл несколько заведений. Критики высоко оценивали его винный бар и ресторан «Хороший год».

А новосибирский ресторан Skopin вошел в топ-100 лучших российских ресторанов по версии жюри премии WhereToEat Russia.

О дате и месте прощания с Яном Скопиным пока не сообщается.

И сегодня же стало известно о гибели одного из самых ярких представителей поп-сцены Великобритании, экс-вокалиста группы One Direction Лиама Пейна.

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#Новосибирск#Смерть#Общепит#Трагедия#Ресторатор
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