Колыванскую поликлинику готовят подключить к электросетям «Россети Новосибирск»

На подготовку электросетей для новой поликлиники в Колывани «Россети Новосибирск» выделили около 2,17 миллиона рублей. Благодаря этой своевременной работе энергетиков около 18 тысяч жителей района смогут получить амбулаторную, консультативно-диагностическую и специализированную медицинскую помощь. Открытие объекта планируется до конца 2024 года.