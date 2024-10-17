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Posted 17 октября, 08:50

Published 17 октября, 08:50

Modified 17 октября, 08:52

Updated 17 октября, 08:52

Колыванская ЦРБ

Колыванскую поликлинику готовят подключить к электросетям «Россети Новосибирск»

17 октября 2024, 08:50
Фото: nso.ru
Колыванская ЦРБ
В Новосибирской области завершается реконструкция Колыванской центральной районной больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». На месте двух снесенных зданий строится современная поликлиника, для которой специалисты «Россети Новосибирск» уже подготовили электросетевую инфраструктуру.

Для обеспечения надежного электроснабжения нового медицинского учреждения в рамках инвестиционной программы энергетики провели реконструкцию с усилением существующего участка электросети и проложили почти 300 метров новых кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Выделенная мощность в 206,58 кВт позволит обеспечить потребности больницы, включая современное высокотехнологичное оборудование.

Колыванская ЦРБКолыванская ЦРБ
Колыванская ЦРБКолыванская ЦРБ
Колыванская ЦРБ. Фото: nso.ru

На подготовку электросетей для новой поликлиники в Колывани «Россети Новосибирск» выделили около 2,17 миллиона рублей. Благодаря этой своевременной работе энергетиков около 18 тысяч жителей района смогут получить амбулаторную, консультативно-диагностическую и специализированную медицинскую помощь. Открытие объекта планируется до конца 2024 года.

Процесс работыПроцесс работы
Процесс работыПроцесс работы
Процесс работы. Фото: АО «Россети Новосибирск»

Новое здание поликлиники, рассчитанное на 300 посещений в смену, будет включать инфекционное отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, кабинеты узких специалистов и дневной стационар. Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, включая флюорограф, маммограф и аппарат УЗИ экспертного класса.

«Россети Новосибирск» планируют продолжать реализацию политики по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям медицинских учреждений, а также увеличивать электрическую мощность путем строительства новых объектов и модернизации существующего электросетевого оборудования.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Поликлиника#Реконструкция#Инвестиции#Энергетика#Электроснабжение
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