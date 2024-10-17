Колыванскую поликлинику готовят подключить к электросетям «Россети Новосибирск»

Posted 17 октября, 08:50
Published 17 октября, 08:50
Modified 17 октября, 08:52
Updated 17 октября, 08:52
Для обеспечения надежного электроснабжения нового медицинского учреждения в рамках инвестиционной программы энергетики провели реконструкцию с усилением существующего участка электросети и проложили почти 300 метров новых кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Выделенная мощность в 206,58 кВт позволит обеспечить потребности больницы, включая современное высокотехнологичное оборудование.
На подготовку электросетей для новой поликлиники в Колывани «Россети Новосибирск» выделили около 2,17 миллиона рублей. Благодаря этой своевременной работе энергетиков около 18 тысяч жителей района смогут получить амбулаторную, консультативно-диагностическую и специализированную медицинскую помощь. Открытие объекта планируется до конца 2024 года.
Новое здание поликлиники, рассчитанное на 300 посещений в смену, будет включать инфекционное отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, кабинеты узких специалистов и дневной стационар. Поликлиника будет оснащена современным оборудованием, включая флюорограф, маммограф и аппарат УЗИ экспертного класса.
«Россети Новосибирск» планируют продолжать реализацию политики по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям медицинских учреждений, а также увеличивать электрическую мощность путем строительства новых объектов и модернизации существующего электросетевого оборудования.