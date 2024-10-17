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Posted 17 октября, 08:23

Published 17 октября, 08:23

Modified 17 октября, 08:25

Updated 17 октября, 08:25

Самолет приземлился в Толмачево

Лазерную атаку устроили по пилотам самолета при посадке в аэропорту

17 октября 2024, 08:23
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Самолет приземлился в Толмачево

Пилотов самолета при посадке в Новосибирске пытались ослепить лазером

Пилоты самолета S7 Airlines, следовавшего из Москвы в Новосибирск, оказались в опасной ситуации: неизвестные пытались ослепить их лазером при заходе на посадку в аэропорт Толмачево, сообщает telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 15 октября около полуночи, когда экипаж Airbus A321 уже снижался над городом. В кабину пилотов направили зеленый лазер — один из самых ярких и опасных для зрения. Несмотря на ослепляющий свет, командир воздушного судна сумел справиться с управлением, и всего через несколько минут лайнер благополучно приземлился.

Ослепление летчиков лазером квалифицируется как хулиганство, угрожающее безопасности транспортных средств. За это нарушение УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы до двух лет.

Инциденты с лазерами в районе аэропорта Толмачево уже не редкость. Подобные ситуации происходят с мая 2024 года.

Пилотов самолета из Новосибирска пытались ослепить лазером
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт Толмачево#Хулиганство#S7 Airlines#Лазер#Ослепление
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