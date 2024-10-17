Лазерную атаку устроили по пилотам самолета при посадке в аэропорту

Инцидент произошел 15 октября около полуночи, когда экипаж Airbus A321 уже снижался над городом. В кабину пилотов направили зеленый лазер — один из самых ярких и опасных для зрения. Несмотря на ослепляющий свет, командир воздушного судна сумел справиться с управлением, и всего через несколько минут лайнер благополучно приземлился.