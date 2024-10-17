НГУ до конца года поставит Роскосмосу спутники «Грифон»

«Грифон» — важная часть программы «Сфера», инициированной «Роскосмосом», и направленной на создание системы глобального мониторинга Земли. Спутники этой системы будут обеспечивать разрешение до 3 метров, что позволит оперативно отслеживать изменения как природного, так и техногенного характера. Это может стать важным инструментом для решения различных задач, от экологии до транспортной логистики. Планируется, что вся спутниковая группировка будет развернута в течение двух лет — с 2024 по 2026 год.