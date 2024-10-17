НГУ до конца года поставит Роскосмосу спутники «Грифон»

Posted 17 октября, 01:32
Published 17 октября, 01:32
Modified 17 октября, 01:34
Updated 17 октября, 01:34
Система «Грифон» представляет собой группировку из 136 космических аппаратов, созданных на базе платформы CubeSat. Эти спутники смогут собирать и передавать данные с территории России каждые 30 часов и не реже 38 часов с остальной части мира. Целью проекта является мониторинг природных явлений, отслеживание техногенных процессов, регулирование транспортных потоков и контроль добычи полезных ископаемых.
По словам Федорука, НГУ отвечает за разработку и сборку опытных образцов спутников, тогда как серийное производство будет передано профильным предприятиям «Роскосмоса».
«Грифон» — важная часть программы «Сфера», инициированной «Роскосмосом», и направленной на создание системы глобального мониторинга Земли. Спутники этой системы будут обеспечивать разрешение до 3 метров, что позволит оперативно отслеживать изменения как природного, так и техногенного характера. Это может стать важным инструментом для решения различных задач, от экологии до транспортной логистики. Планируется, что вся спутниковая группировка будет развернута в течение двух лет — с 2024 по 2026 год.