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Posted 17 октября, 01:32

Published 17 октября, 01:32

Modified 17 октября, 01:34

Updated 17 октября, 01:34

Спутник поставят Роскосмосу

НГУ до конца года поставит Роскосмосу спутники «Грифон»

17 октября 2024, 01:32
Фото: unsplash.com
Спутник поставят Роскосмосу
НГУ готовится в 2024 году передать «Роскосмосу» четыре пилотных образца спутника «Грифон», предназначенных для малого дистанционного зондирования Земли. Это первая партия спутников, которая станет частью масштабного федерального проекта «Сфера», сообщил ректор Михаил Федорук.

Система «Грифон» представляет собой группировку из 136 космических аппаратов, созданных на базе платформы CubeSat. Эти спутники смогут собирать и передавать данные с территории России каждые 30 часов и не реже 38 часов с остальной части мира. Целью проекта является мониторинг природных явлений, отслеживание техногенных процессов, регулирование транспортных потоков и контроль добычи полезных ископаемых.

По словам Федорука, НГУ отвечает за разработку и сборку опытных образцов спутников, тогда как серийное производство будет передано профильным предприятиям «Роскосмоса».

«Грифон» — важная часть программы «Сфера», инициированной «Роскосмосом», и направленной на создание системы глобального мониторинга Земли. Спутники этой системы будут обеспечивать разрешение до 3 метров, что позволит оперативно отслеживать изменения как природного, так и техногенного характера. Это может стать важным инструментом для решения различных задач, от экологии до транспортной логистики. Планируется, что вся спутниковая группировка будет развернута в течение двух лет — с 2024 по 2026 год.

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