Новосибирские ученые создали биогель и анализатор для получения «умного» урожая

В Новосибирской области проводятся работы по разработке российского биоудобрения из из модифицированного хитозана и портативного газоанализатора для оценки эффективности его воздействия на почву. Этим активно занимаются ученые молодежной интеграционной лаборатории «Биоинженерия» Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Собрать команду ученых для разработки передовых агроэкологических технологий удалось благодаря гранту Правительства Новосибирской области.