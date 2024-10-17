Новосибирским сектантам продлил арест: они изгоняли бесов из девочки и убили ее

По версии следствия, супружеская пара жестко издевалась над 10-летней девочкой, за которой они присматривали на время отсутствия матери. Всего в семье было три ребенка, которые регулярно оставались с соседями. Одна из дочек скончалась в больнице, когда мать уже вернулась домой.