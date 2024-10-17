Новосибирским сектантам продлил арест: они изгоняли бесов из девочки и убили ее

Posted 17 октября, 04:37
Published 17 октября, 04:37
Modified 17 октября, 04:39
Updated 17 октября, 04:39
В Новосибирском районном суде прошел суд по делу Олега и Анны Голдиных, которых обвиняют в убийстве и истязании 10-летней девочки. Подсудимым продлили срок ареста — они пробудут в СИЗО еще как минимум до 19 декабря.
По версии следствия, супружеская пара жестко издевалась над 10-летней девочкой, за которой они присматривали на время отсутствия матери. Всего в семье было три ребенка, которые регулярно оставались с соседями. Одна из дочек скончалась в больнице, когда мать уже вернулась домой.
Позже выяснилось, что Голдины издевались над ребенком на камеру, морили голодом. Все зверства они снимали на камеру. По одной из версий, у девочки оказалась повреждена девственная плева.
Соседи говорят, что пара состояла в секте «Граждане СССР»*. Правда, у многих вызывает недоумение связь между ритульными обрядами и политической ячейкой.
*секта «Граждане СССР» признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ в 2022 году