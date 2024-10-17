atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 04:37

Published 17 октября, 04:37

Modified 17 октября, 04:39

Updated 17 октября, 04:39

Обвиняемые в суде

Новосибирским сектантам продлил арест: они изгоняли бесов из девочки и убили ее

17 октября 2024, 04:37
Фото: Судебный департамент Новосибирской области
Обвиняемые в суде

Суд в Новосибирске продлил арест сектантам, до смерти замучавшим ребенка

Приверженцам секты «Граждане СССР»*, которые до смерти издвеались над 10-летней девочкой, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

В Новосибирском районном суде прошел суд по делу Олега и Анны Голдиных, которых обвиняют в убийстве и истязании 10-летней девочки. Подсудимым продлили срок ареста — они пробудут в СИЗО еще как минимум до 19 декабря.

По версии следствия, супружеская пара жестко издевалась над 10-летней девочкой, за которой они присматривали на время отсутствия матери. Всего в семье было три ребенка, которые регулярно оставались с соседями. Одна из дочек скончалась в больнице, когда мать уже вернулась домой.

Позже выяснилось, что Голдины издевались над ребенком на камеру, морили голодом. Все зверства они снимали на камеру. По одной из версий, у девочки оказалась повреждена девственная плева.

Соседи говорят, что пара состояла в секте «Граждане СССР»*. Правда, у многих вызывает недоумение связь между ритульными обрядами и политической ячейкой.

*секта «Граждане СССР» признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ в 2022 году

Что известно о секте, участники которой замучили девочку до смерти в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Соседи рассказали о семье замученной сектантами под Новосибирском девочки«Граждане СССР»* изгоняли бесов из 10-летней девочки и убили ее — подробностиУроженца Новосибирска признали террористом за организацию религиозной секты
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Суд#Преступление#Убийство#Арест#Сектанты#Истязание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика