Новосибирский турклуб сменил название после гибели студентки на Алтае

Posted 17 октября, 02:20
Published 17 октября, 02:20
Modified 17 октября, 02:22
Updated 17 октября, 02:22
Это решение было принято на фоне общественного резонанса и расследования обстоятельств похода, который закончился гибелью одного из участников. Ранее клуб был известен как «Туристический клуб НГУ», однако теперь его новое название — «Турклуб Академгородка». Помимо смены наименования, клуб также временно отключил свой сайт.
Ранее в официальном заявлении турклуб выразил глубокие соболезнования семье погибшей девушки. Представители клуба отметили, что, несмотря на многолетний опыт в горах, они были потрясены трагедией.
Трагедия произошла 14 октября 2024 года в Улаганском районе Республики Алтай, когда группа из 12 туристов попала под камнепад. В результате инцидента 18-летняя жительница Бердска скончалась на месте, а несколько дргуих участников похода получили серьезные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.
Параллельно с этим, Новосибирский государственный университет (НГУ) дистанцировался от организации похода. Представители вуза заявили, что турклуб не имеет отношения к поездке, и она была организована студентами разных вузов по частной инициативе.
Между тем, несмотря на заявления НГУ, на странице секции горного туризма в социальной сети «ВКонтакте» оставалось объявление о наборе участников для похода, где были перечислены требования к будущим туристам. По словам администрации секции, для участия в походе не требовалось быть студентом НГУ.