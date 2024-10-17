Новосибирский турклуб сменил название после гибели студентки на Алтае

Между тем, несмотря на заявления НГУ, на странице секции горного туризма в социальной сети «ВКонтакте» оставалось объявление о наборе участников для похода, где были перечислены требования к будущим туристам. По словам администрации секции, для участия в походе не требовалось быть студентом НГУ.