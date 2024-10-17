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Posted 17 октября, 02:20

Published 17 октября, 02:20

Modified 17 октября, 02:22

Updated 17 октября, 02:22

Туристка погибла на Алтае

Новосибирский турклуб сменил название после гибели студентки на Алтае

17 октября 2024, 02:20
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Туристка погибла на Алтае
Новосибирский туристический клуб сменил название после трагедии, произошедшей на Алтае, где 18-летняя студентка из Бердска погибла под камнепадом.

Это решение было принято на фоне общественного резонанса и расследования обстоятельств похода, который закончился гибелью одного из участников. Ранее клуб был известен как «Туристический клуб НГУ», однако теперь его новое название — «Турклуб Академгородка». Помимо смены наименования, клуб также временно отключил свой сайт.

Ранее в официальном заявлении турклуб выразил глубокие соболезнования семье погибшей девушки. Представители клуба отметили, что, несмотря на многолетний опыт в горах, они были потрясены трагедией.

Трагедия произошла 14 октября 2024 года в Улаганском районе Республики Алтай, когда группа из 12 туристов попала под камнепад. В результате инцидента 18-летняя жительница Бердска скончалась на месте, а несколько дргуих участников похода получили серьезные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Параллельно с этим, Новосибирский государственный университет (НГУ) дистанцировался от организации похода. Представители вуза заявили, что турклуб не имеет отношения к поездке, и она была организована студентами разных вузов по частной инициативе.

Между тем, несмотря на заявления НГУ, на странице секции горного туризма в социальной сети «ВКонтакте» оставалось объявление о наборе участников для похода, где были перечислены требования к будущим туристам. По словам администрации секции, для участия в походе не требовалось быть студентом НГУ.

18-летняя студентка погибла на Алтае: вскрылись новые подробности
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