atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 10:43

Published 17 октября, 10:43

Modified 17 октября, 10:45

Updated 17 октября, 10:45

Двор в этом году раскапывают не в первый раз

Парящие трубы и котлован — во что СГК превратила двор в Октябрьском районе

17 октября 2024, 10:43
Фото: 1MI
Двор в этом году раскапывают не в первый раз

Жители Новосибирска жалуются на издевательства со стороны энергетиков

Энергетики раскопали теплотрассу, закопали, а потом снова разрыли — жители в отчаянии.

Жильцы дома по адресу ул. Толстого, 234 в Октябрьском районе Новосибирска жалуются на перекопанный энергетиками двор. Траншея, в которой находилась ремонтируемая теплотрасса, долгое время стояла раскопанной, угрожая здоровью и жизни людей. Мосле неоднократных жалоб теплотрассу закопали, но спустя три дня, из-за очередного дефекта, раскопали вновь.

Видео: Из траншеи идет густой пар. vk.com/okt_54

«Два года назад меняли трубы, и вот это парят уже новые трубы», — рассказывает автор видео, размещенного в районном паблике с эмоциональным заголовком: «СГК — Сколько уже можно издеваться над жителями Октябрьского района?!».

У общественников есть серьезные претензии к действующей схеме городского теплоснабжения, которая была изменена несколько лет назад в интересах энергетиков. Наблюдатели прогнозируют продолжение череды коммунальных аварий грядущей зимой и предлагают национализировать СГК.

В СГК объяснили отсутствие отопления в домах новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Десятки домов в Новосибирске снова остались без отопления200 жалоб на отсутствие отопления поступило в прокуратуру Новосибирской областиМэрия Новосибирска отчиталась о подаче отопления во все жилые дома
#Видео#Новосибирск#Теплотрасса#Жалобы#СГК#Разрытия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика