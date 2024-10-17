Парящие трубы и котлован — во что СГК превратила двор в Октябрьском районе

Posted 17 октября, 10:43
Published 17 октября, 10:43
Modified 17 октября, 10:45
Updated 17 октября, 10:45
Жильцы дома по адресу ул. Толстого, 234 в Октябрьском районе Новосибирска жалуются на перекопанный энергетиками двор. Траншея, в которой находилась ремонтируемая теплотрасса, долгое время стояла раскопанной, угрожая здоровью и жизни людей. Мосле неоднократных жалоб теплотрассу закопали, но спустя три дня, из-за очередного дефекта, раскопали вновь.
«Два года назад меняли трубы, и вот это парят уже новые трубы», — рассказывает автор видео, размещенного в районном паблике с эмоциональным заголовком: «СГК — Сколько уже можно издеваться над жителями Октябрьского района?!».
У общественников есть серьезные претензии к действующей схеме городского теплоснабжения, которая была изменена несколько лет назад в интересах энергетиков. Наблюдатели прогнозируют продолжение череды коммунальных аварий грядущей зимой и предлагают национализировать СГК.