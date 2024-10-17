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Posted 17 октября, 07:36

Published 17 октября, 07:36

Modified 17 октября, 07:38

Updated 17 октября, 07:38

Маршрутка №72

Перевозчик публично уволил водителя за отклонение от маршрута в Новосибирске

17 октября 2024, 07:36
Фото: 2GIS
Маршрутка №72
В Новосибирске произошел инцидент в маршрутном такси №72. Перевозчик Анатолий Кожанов при пассажирах отчитал водителя за отклонение от маршрута.

Конфликтная ситуация произошла на фоне изменений в движении транспорта, вызванных дорожными работами. По словам очевидцев, начальник в грубой форме заявил водителю, что тот уволен.

Причиной инцидента стала ошибка водителя, который продолжил движение по старому маршруту, вопреки распоряжению о смене схемы из-за перекрытия улицы Технической. Как объяснил Кожанов, водителя ввела в заблуждение одна из пассажирок, сообщившая, что якобы получила согласие начальника на следование по старому маршруту. Однако, по словам предпринимателя, проезд по улице Технической был невозможен из-за дорожных заторов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Маршрут#Водитель#Нарушение#Увольнение#Пассажиры
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