Перевозчик публично уволил водителя за отклонение от маршрута в Новосибирске

Причиной инцидента стала ошибка водителя, который продолжил движение по старому маршруту, вопреки распоряжению о смене схемы из-за перекрытия улицы Технической. Как объяснил Кожанов, водителя ввела в заблуждение одна из пассажирок, сообщившая, что якобы получила согласие начальника на следование по старому маршруту. Однако, по словам предпринимателя, проезд по улице Технической был невозможен из-за дорожных заторов.