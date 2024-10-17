Прорыв теплотрассы в новосибирском Академгородке прогрел речку до +25 градусов

Кроме опасений по поводу коммунальных платежей, местные жители обеспокоены состоянием экосистемы речки Чербузы. Не так давно в водоеме была замечена густая пена, которая, по словам очевидцев, появилась после того, как в речку попали стоки из ливневой канализации. Жители опасаются, что подобные случаи могут нанести серьезный ущерб флоре и фауне водоема.