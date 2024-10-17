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Posted 17 октября 2024, 04:14

Published 17 октября 2024, 04:14

Modified 17 октября 2024, 04:16

Updated 17 октября 2024, 04:16

Прорыв теплотрассы в новосибирском Академгородке прогрел речку до +25 градусов

17 октября 2024, 04:14
Жители Академгородка Новосибирска заметили, что вода в речке Чербузе прогрелась до 25 градусов, хотя температура воздуха не превышала +7. Причиной этому стало крупное коммунальное происшествие — протечка теплотрассы, из которой горячая вода льется прямо в реку.

По словам очевидцев, поток горячей воды настолько велик, что температура речки больше напоминает «парное молоко», а ситуация, по их утверждению, сохраняется уже не первый год. В прошлом году аналогичная проблема не решалась в течение трех месяцев, сообщает Infopro54.

Жители уже обращались в коммунальные службы, требуя устранить течь и разобраться с ситуацией, чтобы расходы на горячую воду не легли на плечи потребителей. Пока власти не комментируют, как будет произведен перерасчет за услуги.

Кроме опасений по поводу коммунальных платежей, местные жители обеспокоены состоянием экосистемы речки Чербузы. Не так давно в водоеме была замечена густая пена, которая, по словам очевидцев, появилась после того, как в речку попали стоки из ливневой канализации. Жители опасаются, что подобные случаи могут нанести серьезный ущерб флоре и фауне водоема.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Река#Академгородок#Горячая вода#Водоем#Теплотрасса#Прорыв
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