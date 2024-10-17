ПЦБК ежегодно вносит вклад в заботу об окружающей среде

Posted 17 октября, 09:32
Published 17 октября, 09:32
Modified 17 октября, 09:32
Updated 17 октября, 09:32
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) — один из крупнейших российских производителей тарного картона и гофроупаковки — также является активным участником экологических мероприятий.
Одним из приоритетов работы ПЦБК является забота об окружающей среде. Компания ежегодно проводит мероприятия по лесовосстановлению и повышению биологического разнообразия в водоемах. Об этом пишет портал properm.ru.
ПЦБК имеет более 400 тысяч гектаров лесных участков в долгосрочной аренде. На них заготавливается береза, которая является сырьем для производства бумаги. На тех участках, где вырубили березу, высаживается ель по принципу «сколько гектаров вырубили, столько нужно восстановить».
В этом году компания провела мероприятия по восстановлению леса на участках площадью почти две тысячи гектаров. Из них на более чем на 700 га был высажен молодой лес. За последние пять лет компанией было высажено более 12 миллионов саженцев на общей площади 3686 гектаров, а общая площадь лесовосстановления за этот период — более 13 тысяч гектаров. С 2022 года ПЦБК активно применяет саженцы с закрытой корневой системой.
Также компания ежегодно выпускает рыбу в водоёмы не только Пермского края, но и других российских регионов. Так, 7 октября текущего года 2,2 тысячи особей белого амура было выпущено в Нытвенский пруд, который является одним из крупнейших искусственных водоемов на европейской части России.
За последние пять лет ПЦБК выпустила в различные водоемы в общей сложности около 20 тысяч рыб различных видов. Так в Суксунском пруду Пермского края появилось более 9 тысяч особей белого амура, больше двух тысяч рыб было выпущено в Заинское водохранилище, которое располагается в Республике Татарстан, а в 2022 году в Камское водохранилище было выпущено 6,5 тысячи мальков стерляди, внесенной в Красную книгу.
Юрий Марков, гендиректор ПЦБК, отмечает, что подобные акции лишь часть работы по сохранению окружающей среды, которую ведет компания. Также ПЦБК проводит мероприятия по сокращению удельного потребления воды и улучшает работу очистных сооружений. Для сохранения деревьев и развития экономики замкнутого цикла предприятие также использует макулатуру.
В июне этого года ПЦБК получила комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора. Также в мае компания стала первой в целлюлозно-бумажной отрасли, включенной в государственный реестр утилизаторов.