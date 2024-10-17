ПЦБК ежегодно вносит вклад в заботу об окружающей среде

В этом году компания провела мероприятия по восстановлению леса на участках площадью почти две тысячи гектаров. Из них на более чем на 700 га был высажен молодой лес. За последние пять лет компанией было высажено более 12 миллионов саженцев на общей площади 3686 гектаров, а общая площадь лесовосстановления за этот период — более 13 тысяч гектаров. С 2022 года ПЦБК активно применяет саженцы с закрытой корневой системой.