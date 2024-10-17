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Posted 17 октября, 10:15

Published 17 октября, 10:15

Modified 17 октября, 10:17

Updated 17 октября, 10:17

Лайнер экстренно приземлился в Омске

Самолет из Баку не долетел до Новосибирска — в чем причина

17 октября 2024, 10:15
Фото: 1MI
Лайнер экстренно приземлился в Омске
Самолет из Баку не долетел до Новосибирска — в чем причина<br/> Рейс авиакомпании S7 экстренно завершился в Омске, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Лайнер, выполнявший полет из столицы Азербайджана в новосибирский аэропорт Толмачево вечером 16 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Командир воздушного судна принял такое решение из-за резкого ухудшения самочувствия у одного из пассажиров. Всего на борту находилось 157 пассажиров и шестеро членов экипажа.

На земле самолет встретила бригада медиков, которая оказала необходимую помощь человеку, которому стало плохо в полете.

В тот же день рейсы, следовавшие в Барнаул и Новокузнецк, были посажены на ВПП новосибирского аэропорта Толмачена. Причина — плохие погодные условия в пунктах назначения.

Авиакомпанию S7 недавно в очередной раз оштрафовали за нарушение прав пассажиров, ожидающих вылета задержанного рейса. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Подобные наказания по инициативе транспортной прокуратуры назначают перевозчику регулярно.

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#Новосибирск#Самолет#Пассажир#Омск#Экстренная посадка#Самочувствие
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