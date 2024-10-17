Самолет из Баку не долетел до Новосибирска — в чем причина

Posted 17 октября, 10:15
Published 17 октября, 10:15
Modified 17 октября, 10:17
Updated 17 октября, 10:17
Лайнер, выполнявший полет из столицы Азербайджана в новосибирский аэропорт Толмачево вечером 16 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Командир воздушного судна принял такое решение из-за резкого ухудшения самочувствия у одного из пассажиров. Всего на борту находилось 157 пассажиров и шестеро членов экипажа.
На земле самолет встретила бригада медиков, которая оказала необходимую помощь человеку, которому стало плохо в полете.
В тот же день рейсы, следовавшие в Барнаул и Новокузнецк, были посажены на ВПП новосибирского аэропорта Толмачена. Причина — плохие погодные условия в пунктах назначения.
Авиакомпанию S7 недавно в очередной раз оштрафовали за нарушение прав пассажиров, ожидающих вылета задержанного рейса. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Подобные наказания по инициативе транспортной прокуратуры назначают перевозчику регулярно.