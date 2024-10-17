Самолет из Баку не долетел до Новосибирска — в чем причина

Лайнер, выполнявший полет из столицы Азербайджана в новосибирский аэропорт Толмачево вечером 16 октября совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Командир воздушного судна принял такое решение из-за резкого ухудшения самочувствия у одного из пассажиров. Всего на борту находилось 157 пассажиров и шестеро членов экипажа.