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Posted 17 октября, 01:14

Published 17 октября, 01:14

Modified 17 октября, 01:14

Updated 17 октября, 01:14

Владелец иномарки заплатит более 300 тысяч рублей

Самый большой транспортный налог в Новосибирске начислили владельцу Ferrari

17 октября 2024, 01:14
Фото: auto.ru
Владелец иномарки заплатит более 300 тысяч рублей
В управлении Федеральной налоговой службы Новосибирской области обнародовали рекордные суммы транспортного налога, которые жители региона должны заплатить в этом году. В 2024 году максимальный налог, начисленный владельцу автомобиля марки Ferrari, составил 310 500 рублей.

Это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда наибольшая сумма налога, выписанная владельцу Porsche 911, составила 292 455 рублей.

Граждане обязаны уплатить транспортный налог до 1 декабря 2024 года.

Наиболее крупную сумму транспортного налога, выставленную на имя физического лица в Новосибирской области, составляет 2 114 954 рубля. Эта сумма придется на долю жителя региона, которому принадлежат 56 автомобилей.

В текущем году налог на транспортное средство должны оплатить 736 430 граждан. Общая сумма, которую они должны уплатить в бюджет, составит около 3,1 млрд рублей. Поскольку транспортный налог относится к региональным сборам, эти средства будут направлены в областную казну.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Транспорт#Новосибирская область#Бюджет#Автомобили#Финансирование#Налог
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