Самый большой транспортный налог в Новосибирске начислили владельцу Ferrari

В текущем году налог на транспортное средство должны оплатить 736 430 граждан. Общая сумма, которую они должны уплатить в бюджет, составит около 3,1 млрд рублей. Поскольку транспортный налог относится к региональным сборам, эти средства будут направлены в областную казну.