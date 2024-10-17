Самый большой транспортный налог в Новосибирске начислили владельцу Ferrari

Posted 17 октября, 01:14
Published 17 октября, 01:14
Modified 17 октября, 01:14
Updated 17 октября, 01:14
Это значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда наибольшая сумма налога, выписанная владельцу Porsche 911, составила 292 455 рублей.
Граждане обязаны уплатить транспортный налог до 1 декабря 2024 года.
Наиболее крупную сумму транспортного налога, выставленную на имя физического лица в Новосибирской области, составляет 2 114 954 рубля. Эта сумма придется на долю жителя региона, которому принадлежат 56 автомобилей.
В текущем году налог на транспортное средство должны оплатить 736 430 граждан. Общая сумма, которую они должны уплатить в бюджет, составит около 3,1 млрд рублей. Поскольку транспортный налог относится к региональным сборам, эти средства будут направлены в областную казну.