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Posted 17 октября, 09:33

Published 17 октября, 09:33

Modified 17 октября, 09:35

Updated 17 октября, 09:35

Лемуры — очень умилительные зверьки

Семья актера Дорохова стала опекуном лемуров в Новосибирском зоопарке

17 октября 2024, 09:33
Фото: zoonovosib.ru
Лемуры — очень умилительные зверьки
Известный артист Денис Дорохов и его близкие будут помогать в содержании животных, сообщили в зоопарке.

Денис Дорохов, знакомый новосибирцам по участию в команде КВН «Камызяки» и съемках в телешоу «Однажды в России» вместе с женой и двумя детьми присоединился к опекунской программе Новосибирского зоопарка.

Такое решение семья приняла после посещения зоосада в Новосибирске детом 2024 года. Тогда Дороховы участвовали в кормлении лемуров и очень впечатлились этими милыми существами.

Теперь «звездное» семейство дистанционно участвует в жизни зверьков, помогая в их содержании.

Всеобщей любимицей посетителей в этом году стала малышка леопардов. Это единственный котенок краснокнижного дальневосточного леопарда, который появился в неволе в зоопарках Европы с начала текущего года.

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