Семья актера Дорохова стала опекуном лемуров в Новосибирском зоопарке

Posted 17 октября, 09:33
Published 17 октября, 09:33
Modified 17 октября, 09:35
Updated 17 октября, 09:35
Денис Дорохов, знакомый новосибирцам по участию в команде КВН «Камызяки» и съемках в телешоу «Однажды в России» вместе с женой и двумя детьми присоединился к опекунской программе Новосибирского зоопарка.
Такое решение семья приняла после посещения зоосада в Новосибирске детом 2024 года. Тогда Дороховы участвовали в кормлении лемуров и очень впечатлились этими милыми существами.
Теперь «звездное» семейство дистанционно участвует в жизни зверьков, помогая в их содержании.
Всеобщей любимицей посетителей в этом году стала малышка леопардов. Это единственный котенок краснокнижного дальневосточного леопарда, который появился в неволе в зоопарках Европы с начала текущего года.