Школа в Новосибирске наказала учителя, который просмотрел драку детей

Posted 17 октября, 00:19
Published 17 октября, 00:19
Modified 17 октября, 00:19
Updated 17 октября, 00:19
По словам отца пострадавшей девочки, конфликт начался с обычной школьной шутки. Мальчик начал щекотать девочку, на что она отмахнулась. Однако одноклассник воспринял это как агрессию, после чего начал вести себя более жестоко. На видеозаписях с камер видно, как мальчик несколько раз толкает девочку и, в конце концов, со всей силы ударяет ее головой об стену.
После происшествия девочка была госпитализирована. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение. Синяки по всему телу стали дополнительным подтверждением серьезности инцидента.
Родители девочки обратились в Межрегиональный центр по делам детей, который в свою очередь подал обращения в прокуратуру, Следственный комитет и Министерство образования. Несмотря на травму, родители девочки столкнулись с неоднозначной ситуацией. Родители мальчика утверждают, что виноватой является сама девочка, так как, по их мнению, именно она нанесла их сыну телесные повреждения.
Директор школы также дала свои комментарии, отметив, что дежурный учитель, который недосмотрел за учениками, получил дисциплинарное взыскание, а сам мальчик был поставлен на внутришкольный учет.
Семья пострадавшей столкнулась с буллингом не только среди учеников, но и со стороны учителей. Оценки девочки начали намеренно занижать, а в спортивный клуб, где она занимается единоборствами, пришла жалоба от родителей мальчика с просьбой принять меры против нее. Однако руководство клуба встало на сторону семьи девочки, объяснив ситуацию.
На данный момент Следственный комитет ведет проверку по факту произошедшего. Правозащитники из Межрегионального центра намерены добиться наказания как для мальчика, так и для сотрудников школы за халатное отношение к ситуации. Семья девочки продолжает требовать справедливости, несмотря на давление и противоречивые заявления второй стороны.
Этот инцидент стал ещё одним напоминанием о том, насколько важны своевременные меры по обеспечению безопасности детей в школе и поддержке пострадавших в таких ситуациях.