atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 00:19

Published 17 октября, 00:19

Modified 17 октября, 00:19

Updated 17 октября, 00:19

Школа №70 в Пашино

Школа в Новосибирске наказала учителя, который просмотрел драку детей

17 октября 2024, 00:19
Фото: 2GIS
Школа №70 в Пашино
В школе №70 микрорайона Пашино Новосибирской области произошел неприятный инцидент между двумя 13-летними подростками. Мальчик толкнул одноклассницу в стену, и она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Как все произошло

По словам отца пострадавшей девочки, конфликт начался с обычной школьной шутки. Мальчик начал щекотать девочку, на что она отмахнулась. Однако одноклассник воспринял это как агрессию, после чего начал вести себя более жестоко. На видеозаписях с камер видно, как мальчик несколько раз толкает девочку и, в конце концов, со всей силы ударяет ее головой об стену.

После происшествия девочка была госпитализирована. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение. Синяки по всему телу стали дополнительным подтверждением серьезности инцидента.

Конфликт попал на видеокамеруКонфликт попал на видеокамеру
Конфликт попал на видеокамеру. Фото: Инцидент Новосибирск

Последствия конфликта

Родители девочки обратились в Межрегиональный центр по делам детей, который в свою очередь подал обращения в прокуратуру, Следственный комитет и Министерство образования. Несмотря на травму, родители девочки столкнулись с неоднозначной ситуацией. Родители мальчика утверждают, что виноватой является сама девочка, так как, по их мнению, именно она нанесла их сыну телесные повреждения.

Директор школы также дала свои комментарии, отметив, что дежурный учитель, который недосмотрел за учениками, получил дисциплинарное взыскание, а сам мальчик был поставлен на внутришкольный учет.

Система «цифрового вахтера» разрабатывается в Новосибирске для защиты школ
Узнать подробнее

Семья пострадавшей столкнулась с буллингом не только среди учеников, но и со стороны учителей. Оценки девочки начали намеренно занижать, а в спортивный клуб, где она занимается единоборствами, пришла жалоба от родителей мальчика с просьбой принять меры против нее. Однако руководство клуба встало на сторону семьи девочки, объяснив ситуацию.

Проверки и разбирательства

На данный момент Следственный комитет ведет проверку по факту произошедшего. Правозащитники из Межрегионального центра намерены добиться наказания как для мальчика, так и для сотрудников школы за халатное отношение к ситуации. Семья девочки продолжает требовать справедливости, несмотря на давление и противоречивые заявления второй стороны.

Этот инцидент стал ещё одним напоминанием о том, насколько важны своевременные меры по обеспечению безопасности детей в школе и поддержке пострадавших в таких ситуациях.

Осенние каникулы в школах в 2024 году: точные даты
Узнать подробнее
Читайте также:
Школы начали массово закрывать на карантин — в чем причинаГолову зажало в механизме: 17-летний парень погиб на заводе в НовосибирскеПодросток на белом коне прискакал на вечеринку под Новосибирском
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Школа#Травма#Драка#Подростки#Конфликт#Госпитализация#Буллинг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика