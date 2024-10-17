Школа в Новосибирске наказала учителя, который просмотрел драку детей

По словам отца пострадавшей девочки, конфликт начался с обычной школьной шутки. Мальчик начал щекотать девочку, на что она отмахнулась. Однако одноклассник воспринял это как агрессию, после чего начал вести себя более жестоко. На видеозаписях с камер видно, как мальчик несколько раз толкает девочку и, в конце концов, со всей силы ударяет ее головой об стену.