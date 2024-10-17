Студентам запрещают веселиться: общественники требуют закрыть клубы для молодежи

Posted 17 октября, 02:15
Published 17 октября, 02:15
Modified 17 октября, 02:17
Updated 17 октября, 02:17
Новосибирский координационный совет возмутили объявления ночных клубов, которые заманивают молодежь на вечеринки под предлогом студенческого посвящения. Такие объявления ежегодно появляются в сентябре–октябре. Разные площадки в Новосибирске организуют, так называемые, Дни первокурсника.
«Подобные духовно и нравственно разрушительные мероприятия уже пытались навязать с десяток лет назад. Тогда это получило отпор, как от жителей города, так и от представителей власти», — отмечают активисты.
Членов координационного совета возмущает, что подобные мероприятия проходят ночью, сопровождаются алкоголем, а заманивают на них под предлогом «чувства товарищества», вход на вечеринки при этом осуществляется по студенческим билетам.
Общественники требуют провести проверку всех заведений и привлечь организаторов к ответственности, а также принять меры к недопущению подобных мероприятий в будущем.