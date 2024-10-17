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Posted 17 октября, 02:15

Published 17 октября, 02:15

Modified 17 октября, 02:17

Updated 17 октября, 02:17

Клубы проводят студенческие вечеринки

Студентам запрещают веселиться: общественники требуют закрыть клубы для молодежи

17 октября 2024, 02:15
Фото: 1MI
Клубы проводят студенческие вечеринки

Новосибирские общественники требуют запретить студенческие вечеринки в клубах

Студенческие вечеринки и посвящения предлагают запретить. С таким обращением к губернатору, мэру и полпреду президента выступили новосибирские общественники.

Новосибирский координационный совет возмутили объявления ночных клубов, которые заманивают молодежь на вечеринки под предлогом студенческого посвящения. Такие объявления ежегодно появляются в сентябре–октябре. Разные площадки в Новосибирске организуют, так называемые, Дни первокурсника.

«Подобные духовно и нравственно разрушительные мероприятия уже пытались навязать с десяток лет назад. Тогда это получило отпор, как от жителей города, так и от представителей власти», — отмечают активисты.

Членов координационного совета возмущает, что подобные мероприятия проходят ночью, сопровождаются алкоголем, а заманивают на них под предлогом «чувства товарищества», вход на вечеринки при этом осуществляется по студенческим билетам.

Общественники требуют провести проверку всех заведений и привлечь организаторов к ответственности, а также принять меры к недопущению подобных мероприятий в будущем.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Протест#Молодежь#Студенты#Общественники#Вечеринки
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