Суперлуние 17 октября 2024 года: когда и где увидеть редкое астрономическое явление

Суперлуние — это явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, когда Луна находится в перигее своей орбиты. Несмотря на то, что в астрономической терминологии нет понятия «суперлуние», это явление привлекает большое внимание благодаря визуальной эффектности. Луна выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем при обычном полнолунии.