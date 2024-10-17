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Posted 17 октября, 03:43

Published 17 октября, 03:43

Modified 17 октября, 03:45

Updated 17 октября, 03:45

Суперлуние будет видно 17 октября

Суперлуние 17 октября 2024 года: когда и где увидеть редкое астрономическое явление

17 октября 2024, 03:43
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Суперлуние будет видно 17 октября

Новосибирцы смогут наблюдать суперлуние вечером 17 октября

Жители Новосибирска сегодня вечером смогут наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических явлений года — Суперлуние.

В этот момент Луна окажется максимально близко к Земле, что сделает её заметно ярче и крупнее.

Что такое Суперлуние?

Суперлуние — это явление, которое происходит при совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, когда Луна находится в перигее своей орбиты. Несмотря на то, что в астрономической терминологии нет понятия «суперлуние», это явление привлекает большое внимание благодаря визуальной эффектности. Луна выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем при обычном полнолунии.

Когда и где можно наблюдать Суперлуние?

«Суперлуние — не астрономическое явление, то есть нет такого строгого понятия явления. Абсолютно минимальное расстояние Луны от Земли и полнолуние — совпадение редкое. Но мы знаем, когда минимальное расстояние в году, и знаем, когда полнолуние, так и определяем, когда в этом году будет самая большая Луна. И используем этот термин не для науки, а для популяризации астрономии», — рассказала сотрудница УНЦ «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий Виктория Дамм.

Виктория Дамм отмечает, что в Новосибирске Суперлуние можно будет наблюдать 17 октября в 18:28 по местному времени. Именно в этот момент Луна достигнет максимального размера и будет освещать небо наиболее ярко. А уже утром, в 7:47, Луна пересечет точку перигея, находясь на минимальном расстоянии от Земли — 357 172 километра.

Влияние Суперлуния на поведение людей

Полнолуние и Суперлуние часто связывают с влиянием на эмоциональное и физическое состояние людей. Астрологи утверждают, что в эти периоды могут усиливаться тревожность, бессонница и раздражительность, особенно у метеозависимых людей. Однако научных доказательств, подтверждающих прямую связь между фазами Луны и психоэмоциональным состоянием человека, пока нет.

Тем не менее, некоторые исследования, проведенные с использованием фитнес-трекеров, показали, что в полнолуние люди могут засыпать на несколько минут позже обычного. Это связано с естественным лунным светом, который стимулирует ночную активность.

Историческая и культурная значимость Суперлуния

Октябрьское полнолуние также известно как «Охотничья Луна». Это название появилось в древности, когда в осенние месяцы охотники выходили на поиски дичи. В октябре, после окончания сбора урожая, ночи становились ярче благодаря полной Луне, что облегчало охоту на диких животных.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирск#Космос#Астрономия#Полнолуние#Суперлуние
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