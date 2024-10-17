Свалку в Новосибирске ликвидировали только после проверки прокуратуры

Posted 17 октября, 01:56
Published 17 октября, 01:56
Modified 17 октября, 01:56
Updated 17 октября, 01:56
Местные жители неоднократно жаловались на незаконное скопление мусора, но никаких мер по его устранению не предпринималось. Однако ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры Заельцовского района, которая организовала проверку на этом участке.
По итогам проверки прокуратура выявила нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и направила представление директору муниципального казённого учреждения (МКУ) «Центральное» с требованием незамедлительно устранить незаконное размещение отходов. Такое вмешательство оказалось эффективным, и МКУ вместе с подрядной организацией оперативно приступили к ликвидации свалки.
Удаление несанкционированных отходов прошло в короткие сроки. В настоящее время территория на улице Стасова очищена от мусора.