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Posted 17 октября, 12:24

Published 17 октября, 12:24

Modified 17 октября, 12:26

Updated 17 октября, 12:26

Вагон серьезно не пострадал

Трамвай загорелся на площади Маркса в Новосибирске

17 октября 2024, 12:24
Фото: t.me/mchs54
Вагон серьезно не пострадал
Очевидцы говорят, что наблюдали неполадки в контактной сети.

Трамвайный вагон загорелся на разворотном кольце, расположенном на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. На месте инцидента замечена пожарная машина и карета скорой помощи.

«При помощи огнетушителей сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание. Огнем повреждены электропровода транспорта на площади 0,1 м²», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Пострадавших нет, добавили в чрезвычайном ведомстве.

«Лично видел, там бомбануло сначала в проводах и токосъемнике», — пишет в соцсетях очевидиц произошедшего Андрей Горюнов.

Горожане отмечают, что этот вагон из партии б\у трамваев, которые были поставлены в Новосибирск из Москвы.

Стильные красно-черные трамваи начали обслуживать маршрут № 13. Однако это тоже не новые вагоны — новый кузов на старой восстановленной ходовой части. Мнения горожан по поводу этих машин разошлись.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Трамвай
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