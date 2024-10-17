Трамвай загорелся на площади Маркса в Новосибирске

Posted 17 октября, 12:24
Published 17 октября, 12:24
Modified 17 октября, 12:26
Updated 17 октября, 12:26
Трамвайный вагон загорелся на разворотном кольце, расположенном на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. На месте инцидента замечена пожарная машина и карета скорой помощи.
«При помощи огнетушителей сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание. Огнем повреждены электропровода транспорта на площади 0,1 м²», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Пострадавших нет, добавили в чрезвычайном ведомстве.
«Лично видел, там бомбануло сначала в проводах и токосъемнике», — пишет в соцсетях очевидиц произошедшего Андрей Горюнов.
Горожане отмечают, что этот вагон из партии б\у трамваев, которые были поставлены в Новосибирск из Москвы.
Стильные красно-черные трамваи начали обслуживать маршрут № 13. Однако это тоже не новые вагоны — новый кузов на старой восстановленной ходовой части. Мнения горожан по поводу этих машин разошлись.