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Posted 17 октября, 04:13

Published 17 октября, 04:13

Modified 17 октября, 04:15

Updated 17 октября, 04:15

Трагедия произошла в горах Алтая

Видео: эвакуация пострадавших под камнепадом на Алтае туристов

17 октября 2024, 04:13
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Трагедия произошла в горах Алтая
МЧС Республики Алтай продолжает операцию по эвакуации туристов, пострадавших в результате камнепада в горах. Опубликованы новые кадры спасательной операции.

На кадрах видно, как одного из раненых туристов вертолетом доставляют в больницу. Спасение было организовано с использованием авиации республиканского Центра медицины катастроф.

14 октября 2024 года группа туристов из Новосибирской области попала под камнепад в Улаганском районе Республики Алтай. В результате инцидента погибла 18-летняя студентка, еще двое участников получили травмы различной степени тяжести. Спасатели оперативно эвакуировали одного из пострадавших с помощью вертолета санавиации, а еще один пострадавший был доставлен в больницу позже.

Видео: ГУ МЧС по Республике Алтай. Трагедия произошла в горах Алтая

Камнепады — одно из самых опасных явлений в горах, особенно в солнечные дни, когда замороженные камни оттаивают и начинают двигаться по склонам. Группа оказалась в зоне риска в 13 часов дня, в самый пик активности камнепада. По словам экспертов, это время является самым опасным для нахождения на крутых склонах.

Туристическая группа, попавшая под камнепад, состояла из студентов различных вузов, включая НГУ. Несмотря на то что в группе были студенты Новосибирского государственного университета, руководство НГУ официально заявило, что поход был организован по частной инициативе и вуз не имеет к этому никакого отношения. Турклуб НГУ не участвовал в подготовке маршрута и не имел контроля над участниками.

На фоне произошедшей трагедии и вызванного ею общественного резонанса турклуб НГУ принял решение о смене названия. Теперь он называется «Турклуб Академгородка». Руководство клуба выразило соболезнования семье погибшей девушки и временно отключило официальный сайт организации.

18-летняя студентка погибла на Алтае: вскрылись новые подробности
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