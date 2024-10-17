Видео: эвакуация пострадавших под камнепадом на Алтае туристов

Туристическая группа, попавшая под камнепад, состояла из студентов различных вузов, включая НГУ. Несмотря на то что в группе были студенты Новосибирского государственного университета, руководство НГУ официально заявило, что поход был организован по частной инициативе и вуз не имеет к этому никакого отношения. Турклуб НГУ не участвовал в подготовке маршрута и не имел контроля над участниками.