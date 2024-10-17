Вице-мэр Олег Клемешов может уйти в отставку — его обвиняют в коллапсе на мостах

Posted 17 октября, 05:43
Published 17 октября, 05:43
Modified 17 октября, 05:45
Updated 17 октября, 05:45
За последние недели нарратив вокруг ремонта мостов резко изменился. Если раньше доминировали пессимистичные прогнозы, что Димитровский мост не удастся отремонтировать до конца года, а Октябрьский мост, который ремонтируют с 2022 года, может быть готов лишь к декабрю, то сейчас в приоритете — завершение ремонта до конца 2024 года.
9 октября 2024 года после выездного совещания Максим Кудрявцев объявил, что обе артерии города должны вернуться к нормальному функционированию в ближайшее время: в ноябре — Димитровский мост, в декабре — Октябрьский. Кудрявцев отметил, что ситуация находится под его личным контролем, а ответственность за соблюдение сроков возложена на Клемешова.
«Дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, на Октябрьском — в декабре. Это персональная ответственность моего первого заместителя. Ещё один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле», — подчеркнул мэр в своём заявлении.
Олег Клемешов, работающий в администрации Новосибирска более 10 лет, считается опытным управленцем. Однако слухи о его скорой отставке циркулируют с лета 2024 года, сообщает НГС. Многие связывают возможный уход Клемешова с приходом нового мэра, который постепенно формирует свою команду. Клемешов — один из немногих руководителей, оставшихся после ухода Анатолия Локтя, и его замена может быть вопросом времени.
Андрей Кузнецов, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», считает, что Клемешову могли дать «иммунитет» за то, что он обеспечил стабильный переход власти между мэрами Локтем и Кудрявцевым. Однако слухи о его уходе вновь усилились после назначения им персональной ответственности за мосты.
По данным источников НГС, мэрия уже готовит нового человека на пост первого заместителя. Говорят, что сменщик Клемешову уже найден и сейчас осваивается на новом месте, ожидая своего часа.
Этот человек пришел в муниципалитет при Кудрявцеве, и его переход на более высокую должность может стать частью общей перестановки в городской власти. Однако имя нового человека в команде мэра пока не разглашается.