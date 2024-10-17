Вице-мэр Олег Клемешов может уйти в отставку — его обвиняют в коллапсе на мостах

За последние недели нарратив вокруг ремонта мостов резко изменился. Если раньше доминировали пессимистичные прогнозы, что Димитровский мост не удастся отремонтировать до конца года, а Октябрьский мост, который ремонтируют с 2022 года, может быть готов лишь к декабрю, то сейчас в приоритете — завершение ремонта до конца 2024 года.