Водитель отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч за упавшее на его авто дерево

Posted 17 октября, 07:52
Published 17 октября, 07:52
Modified 17 октября, 07:54
Updated 17 октября, 07:54
Инцидент произошел летом 2023 года с Сергеем З. Он припарковал автомобиль Toyota во дворе дома. Когда мужчина вернулся к машине, то заметил ее разбитой — на крыше лежало упавшее дерево.
После этого Сергей сразу подал в суд на администрацию Центрального округа, ведь по его мнению, именно они должны были следить за состоянием деревьев во дворе. Суды и первой, и апелляционной инстанции постановили, что следить за деревьями — это все-таки дело администрации, и присудили выплатить Сергею более 300 тысяч рублей.
Чиновники подали апелляцию, но суд оказался непреклонен. Судьи решили, что отказать Сергею в компенсации за поврежденный автомобиль нельзя.