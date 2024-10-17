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Posted 17 октября, 07:52

Published 17 октября, 07:52

Modified 17 октября, 07:54

Updated 17 октября, 07:54

Дерево упало на автомобиль

Водитель отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч за упавшее на его авто дерево

17 октября 2024, 07:52
Фото: 1MI
Дерево упало на автомобиль
Суд обязал мэрию Новосибирска выплатить 300 тысяч рублей новосибирцу, авто которого пострадало из-за упавшего дерева, рассказали в судебном департаменте Новосибирской области.

Инцидент произошел летом 2023 года с Сергеем З. Он припарковал автомобиль Toyota во дворе дома. Когда мужчина вернулся к машине, то заметил ее разбитой — на крыше лежало упавшее дерево.

После этого Сергей сразу подал в суд на администрацию Центрального округа, ведь по его мнению, именно они должны были следить за состоянием деревьев во дворе. Суды и первой, и апелляционной инстанции постановили, что следить за деревьями — это все-таки дело администрации, и присудили выплатить Сергею более 300 тысяч рублей.

Чиновники подали апелляцию, но суд оказался непреклонен. Судьи решили, что отказать Сергею в компенсации за поврежденный автомобиль нельзя.

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#Алина Гурицкая#Общество#Транспорт#Новосибирск#Суд#Автомобиль#Дерево#Авто
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