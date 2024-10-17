Водитель отсудил у мэрии Новосибирска 300 тысяч за упавшее на его авто дерево

После этого Сергей сразу подал в суд на администрацию Центрального округа, ведь по его мнению, именно они должны были следить за состоянием деревьев во дворе. Суды и первой, и апелляционной инстанции постановили, что следить за деревьями — это все-таки дело администрации, и присудили выплатить Сергею более 300 тысяч рублей.