Волна контрафактных запчастей и масла захлестнула автосервисы

Posted 17 октября, 12:32
Published 17 октября, 12:32
Modified 17 октября, 12:34
Updated 17 октября, 12:34
По оценке Национального автомобильного союза, шесть литров моторного масла из 10 на российском рынке — контрафакт. Очень многие запчасти, в первую очередь, для машин отечественного производства, относятся к категории подделок.
Ведущие западные производители автомасел ушли из России в 2022 году, однако продукцию известных брендов легко встретить на полках магазинов. С огромной долей вероятности это подделка, предупреждает автомобильный инженер Дмитрий Даньшов.
«Если говорить про известные бренды, я бы не покупал их просто в магазине. Продавец может не знать, что это за масло. Я бы остерегался покупать их и на маркетплейсах», — говорит Даньшов.
Эксперт советует покупать масло брендов второго эшелона из Финляндии или Германии, либо использовать продукцию завода в Калуге.
Что касается так называемых контрафактных автозапчастей, то это оригинальные детали, не предназначенные для поставки в России, но ввезенные по схемам «серого импорта». Так что, скорее всего, для импортных машин вы получите качественные запчасти.
«С левыми запчастями — 3-5% подделок как было, так и есть. Подделывают запчасти на отечественные автомобили группы ГАЗ, МАЗ, грузовики, „Газель“, — считает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Еще хуже ситуация с комплектующими для китайских машин. Их поставляют в Россию с заводов, но деталь, сделанная для использования внутри КНР может быть в несколько раз качественнее, чем запчасть, предназначенная на экспорт.
Чтобы не нарваться на некачественный товар, эксперты советуют пользоваться услугами СТО, которые или входят в федеральные сети, или давно работают на рынке. Такие заведения сейчас нанимают специальных сотрудников, которые проверяют происхождение деталей и расходных материалов, пишут «Новые Известия».
Впрочем, чаще всего в России подделывают алкоголь. Недавно в Новосибирске полицейские конфисковали десятки тысяч литров нелегального спиртного, это крупнейшая партия с начала года.