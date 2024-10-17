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Posted 17 октября, 12:32

Published 17 октября, 12:32

Modified 17 октября, 12:34

Updated 17 октября, 12:34

Опытные сотрудники СТО смогут отличить подделку от оригинала

Волна контрафактных запчастей и масла захлестнула автосервисы

17 октября 2024, 12:32
Фото: 1MI
Опытные сотрудники СТО смогут отличить подделку от оригинала
Защитится от обмана можно, отдавая авто в ремонт только на крупные проверенные СТО, считают эксперты.

По оценке Национального автомобильного союза, шесть литров моторного масла из 10 на российском рынке — контрафакт. Очень многие запчасти, в первую очередь, для машин отечественного производства, относятся к категории подделок.

Ведущие западные производители автомасел ушли из России в 2022 году, однако продукцию известных брендов легко встретить на полках магазинов. С огромной долей вероятности это подделка, предупреждает автомобильный инженер Дмитрий Даньшов.

«Если говорить про известные бренды, я бы не покупал их просто в магазине. Продавец может не знать, что это за масло. Я бы остерегался покупать их и на маркетплейсах», — говорит Даньшов.

Эксперт советует покупать масло брендов второго эшелона из Финляндии или Германии, либо использовать продукцию завода в Калуге.

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Что касается так называемых контрафактных автозапчастей, то это оригинальные детали, не предназначенные для поставки в России, но ввезенные по схемам «серого импорта». Так что, скорее всего, для импортных машин вы получите качественные запчасти.

«С левыми запчастями — 3-5% подделок как было, так и есть. Подделывают запчасти на отечественные автомобили группы ГАЗ, МАЗ, грузовики, „Газель“, — считает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Еще хуже ситуация с комплектующими для китайских машин. Их поставляют в Россию с заводов, но деталь, сделанная для использования внутри КНР может быть в несколько раз качественнее, чем запчасть, предназначенная на экспорт.

Чтобы не нарваться на некачественный товар, эксперты советуют пользоваться услугами СТО, которые или входят в федеральные сети, или давно работают на рынке. Такие заведения сейчас нанимают специальных сотрудников, которые проверяют происхождение деталей и расходных материалов, пишут «Новые Известия».

Впрочем, чаще всего в России подделывают алкоголь. Недавно в Новосибирске полицейские конфисковали десятки тысяч литров нелегального спиртного, это крупнейшая партия с начала года.

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