atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 06:17

Published 17 октября, 06:17

Modified 17 октября, 06:19

Updated 17 октября, 06:19

Хостел находился в Хилокском жилмассиве

Жили в скотских условиях — обнаружен очередной хостел для мигрантов

17 октября 2024, 06:17
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Хостел находился в Хилокском жилмассиве

Хостел с мигрантами в СНТ «Украина» закрыли под Новосибирском

В Хилокском жилмассиве Новосибирска ликвидировали нелегальный хостел, организованный 59-летним местным жителем в своем доме в СНТ «Украина», сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в доме одновременно проживало более 50 иностранцев. Помимо отсутствия разрешительных документов, в хостеле были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. Такие условия представляли серьезную угрозу не только для жильцов, но и для соседей.

Организация гостиницы велась с нарушением жилищного и градостроительного законодательства. В социальных сетях такие условия для жизни людей назвали «скотскими».

Прокуратура подала иск в суд, и по его решению собственнику было запрещено использовать дом в качестве хостела.

Закрытие нелегального хостела стало частью работы по декриминализации Хилокского жилмассива, который является одной из зон повышенного внимания правоохранительных органов. За последнее время в микрорайоне закрыли большое количество хостелов, кафе и торговых точек.

Новосибирцы все чаще выступают против трудовых мигрантов
Узнать подробнее
Читайте также:
Группу мигрантов выдворят из Новосибирска после рейда в кафе «Звезда Востока»Четыре тысячи мигрантов получили запрет на въезд в Новосибирскую область35 мигрантов-нелегалов выгонят из Новосибирска на родину
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Прокуратура#Миграция#Мигрант#Хостел
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика