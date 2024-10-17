Жили в скотских условиях — обнаружен очередной хостел для мигрантов

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в доме одновременно проживало более 50 иностранцев. Помимо отсутствия разрешительных документов, в хостеле были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. Такие условия представляли серьезную угрозу не только для жильцов, но и для соседей.