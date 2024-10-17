Жили в скотских условиях — обнаружен очередной хостел для мигрантов

Posted 17 октября, 06:17
Published 17 октября, 06:17
Modified 17 октября, 06:19
Updated 17 октября, 06:19
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в доме одновременно проживало более 50 иностранцев. Помимо отсутствия разрешительных документов, в хостеле были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. Такие условия представляли серьезную угрозу не только для жильцов, но и для соседей.
Организация гостиницы велась с нарушением жилищного и градостроительного законодательства. В социальных сетях такие условия для жизни людей назвали «скотскими».
Прокуратура подала иск в суд, и по его решению собственнику было запрещено использовать дом в качестве хостела.
Закрытие нелегального хостела стало частью работы по декриминализации Хилокского жилмассива, который является одной из зон повышенного внимания правоохранительных органов. За последнее время в микрорайоне закрыли большое количество хостелов, кафе и торговых точек.