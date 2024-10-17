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Posted 16 октября, 23:38

Published 16 октября, 23:38

Modified 16 октября, 23:38

Updated 16 октября, 23:38

Соседи-пироманы беспокоят новосибирцев

Жители новосибирского СНТ боятся массовых пожаров из-за соседей-пироманов

16 октября 2024, 23:38
Фото: 1MI
Соседи-пироманы беспокоят новосибирцев
Жители СНТ «Конструктор» в Новосибирске выражают обеспокоенность по поводу регулярных запусков пиротехники соседями, что может привести к опасным последствиям.

Подполковник запаса Олег Ихильчук, проживающий на даче более 50 лет, сообщил, что его соседи каждую неделю устраивают шумные вечеринки с алкоголем и фейерверками, что создает угрозу безопасности, пишет Сиб.фм.

Соседи, которые приобрели участок полтора года назад, запускали пиротехнику в день рождения своего сына. Ихильчук отметил, что громкие фейерверки вызывают сильные акустические колебания, даже приводящие к срабатыванию сигнализации у соседей. По его мнению, это создает риск возгораний, так как пиротехника запускается всего в нескольких метрах от его дома.

Ихильчук подал жалобу в МЧС и полицию, подписанную семью соседями, указывая на необходимость защиты своего имущества и здоровья. Он подчеркивает, что запуск фейерверков должен сопровождаться официальным разрешением от местных властей и пожарных.

Сосед, отвечая на обвинения, утверждает, что они соблюдают все меры предосторожности и консультировались с МЧС перед запуском фейерверков. Он также считает, что недопонимание возникло из-за разницы в восприятии отдыха между поколениями.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#МЧС#Жалобы#Фейерверки#Пожары#СНТ
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