Жители новосибирского СНТ боятся массовых пожаров из-за соседей-пироманов

Posted 16 октября, 23:38
Published 16 октября, 23:38
Modified 16 октября, 23:38
Updated 16 октября, 23:38
Подполковник запаса Олег Ихильчук, проживающий на даче более 50 лет, сообщил, что его соседи каждую неделю устраивают шумные вечеринки с алкоголем и фейерверками, что создает угрозу безопасности, пишет Сиб.фм.
Соседи, которые приобрели участок полтора года назад, запускали пиротехнику в день рождения своего сына. Ихильчук отметил, что громкие фейерверки вызывают сильные акустические колебания, даже приводящие к срабатыванию сигнализации у соседей. По его мнению, это создает риск возгораний, так как пиротехника запускается всего в нескольких метрах от его дома.
Ихильчук подал жалобу в МЧС и полицию, подписанную семью соседями, указывая на необходимость защиты своего имущества и здоровья. Он подчеркивает, что запуск фейерверков должен сопровождаться официальным разрешением от местных властей и пожарных.
Сосед, отвечая на обвинения, утверждает, что они соблюдают все меры предосторожности и консультировались с МЧС перед запуском фейерверков. Он также считает, что недопонимание возникло из-за разницы в восприятии отдыха между поколениями.