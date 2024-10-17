Жители новосибирского СНТ боятся массовых пожаров из-за соседей-пироманов

Соседи, которые приобрели участок полтора года назад, запускали пиротехнику в день рождения своего сына. Ихильчук отметил, что громкие фейерверки вызывают сильные акустические колебания, даже приводящие к срабатыванию сигнализации у соседей. По его мнению, это создает риск возгораний, так как пиротехника запускается всего в нескольких метрах от его дома.