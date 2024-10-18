Бабье лето продолжается — прогноз погоды в Новосибирске на 18 октября

Ночью температура воздуха по области опустится до -6…-11 градусов, но местами может быть немного теплее — от 0 до -5 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до +5…+10 градусов. Преобладает переменная облачность, осадков не предвидится. В некоторых районах ночью и утром возможны туманы, а также изморозь на дорогах. Ветер юго-западный: ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, а днем усилится до 4-9 метров в секунду.