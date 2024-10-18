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Posted 17 октября 2024, 21:49

Published 17 октября 2024, 21:49

Modified 17 октября 2024, 21:49

Updated 17 октября 2024, 21:49

В Новосибирске продолжается бабье лето

Бабье лето продолжается — прогноз погоды в Новосибирске на 18 октября

17 октября 2024, 21:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В Новосибирске продолжается бабье лето

Теплая и солнечная погода сохранится в Новосибирске 18 октября

В пятницу 18 октября погода в Новосибирской области и Новосибирске обещает быть относительно спокойной, без резких перемен. В регионе продолжается третье бабье лето.

Погода в Новосибирской области

Ночью температура воздуха по области опустится до -6…-11 градусов, но местами может быть немного теплее — от 0 до -5 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до +5…+10 градусов. Преобладает переменная облачность, осадков не предвидится. В некоторых районах ночью и утром возможны туманы, а также изморозь на дорогах. Ветер юго-западный: ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, а днем усилится до 4-9 метров в секунду.

Погода в Новосибирске

В Новосибирске ночью ожидается небольшое похолодание до -3…-5 градусов. Днем температура поднимется до +6…+8 градусов. Как и в области, осадков не ожидается, а на небе будет лишь небольшая облачность. Ночью и утром возможны туманы. Ветер будет юго-западным: ночью — 2-7 метров в секунду, днем — 4-9 метров в секунду.

Погода в Новосибирске Gismeteo

Согласно прогнозу Gismeteo, в ночь на 17 октября в Новосибирске температура воздуха будет колебаться в пределах -3…+1 градуса. Днем температура немного ниже, чем по данным гидрометцентра: ожидается от +4 до +7 градусов. Будет солнечно, без осадков. Ветер не такой сильный, до 4 метров в секунду.

Настоящее похолодание в Новосибирской области начнется уже со следующей недели. Мокрый снег может выпасть в столице региона. Но окончательно снег в Новосибирске, видимо, ляжет не ранее середины ноября.

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