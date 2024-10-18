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Posted 18 октября, 03:44

Published 18 октября, 03:44

Modified 18 октября, 03:47

Updated 18 октября, 03:47

Подставщиков вычислили

Банду автоподставщиков поймали в Новосибирской области — какой срок им грозит

18 октября 2024, 03:44
Фото: 1MI
Подставщиков вычислили

Банду автоподставщиков поймали в Новосибирской области

В Новосибирской области вычислили банду мошенников, получивших деньги по автострахованию, сообщили в МВД.

Семь человек (возраст от 26 до 47 лет) задержали в регионе за мошенничество по автострахованию. Больше года они инсценировали различные ДТП с участием дорогих машин, чтобы получить компенсацию по ОСАГО. Всего был причинен ущерб на 2 млн рублей.

Аферистов вычислили. Дома у них изъяли телефоны, ноутбуки, карты, деньги, документы, сейф и видеорегистратор. Банде предъявили обвинение за шесть эпизодов мошенничества. Двоих злоумышленников отправили под арест, а остальным вручили подписку о невыезде. Если дело дойдет до суда, то виновным будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее начали судить мошенницу с кредитами: предполагается, что женщина оформляла займы через знакомых и переводила деньги себе.

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