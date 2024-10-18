Банду автоподставщиков поймали в Новосибирской области — какой срок им грозит

Posted 18 октября, 03:44
Published 18 октября, 03:44
Modified 18 октября, 03:47
Updated 18 октября, 03:47
Семь человек (возраст от 26 до 47 лет) задержали в регионе за мошенничество по автострахованию. Больше года они инсценировали различные ДТП с участием дорогих машин, чтобы получить компенсацию по ОСАГО. Всего был причинен ущерб на 2 млн рублей.
Аферистов вычислили. Дома у них изъяли телефоны, ноутбуки, карты, деньги, документы, сейф и видеорегистратор. Банде предъявили обвинение за шесть эпизодов мошенничества. Двоих злоумышленников отправили под арест, а остальным вручили подписку о невыезде. Если дело дойдет до суда, то виновным будет грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее начали судить мошенницу с кредитами: предполагается, что женщина оформляла займы через знакомых и переводила деньги себе.