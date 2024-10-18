Банду автоподставщиков поймали в Новосибирской области — какой срок им грозит

Семь человек (возраст от 26 до 47 лет) задержали в регионе за мошенничество по автострахованию. Больше года они инсценировали различные ДТП с участием дорогих машин, чтобы получить компенсацию по ОСАГО. Всего был причинен ущерб на 2 млн рублей.