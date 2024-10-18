Более 250 новых троллейбусов получил Новосибирск по госпрограммам и нацпроекту

Вместе с тем, продолжается обновление пассажирского транспорта в Новосибирске. Один из примеров — модернизация трамвайных вагонов, в ходе которой регион обеспечивает 65% стоимости работ. Обновление парка трамваев началось в 2017 году, и с тех пор было поставлено 52 вагона. В 2024 году ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701 производства совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь».