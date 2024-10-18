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Posted 18 октября, 05:45

Published 18 октября, 05:45

Modified 18 октября, 05:47

Updated 18 октября, 05:47

Троллейбусный парк Новосибирска обновлен практически полностью

Более 250 новых троллейбусов получил Новосибирск по госпрограммам и нацпроекту

18 октября 2024, 05:45
Фото: nso.ru
Троллейбусный парк Новосибирска обновлен практически полностью
О планах по созданию новых маршрутов и достижениях транспортной отрасли в регионе рассказал заместитель транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

За прошедшие несколько лет при поддержке регионального правительства Новосибирск получил 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 190 автобусов. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» областной центр получил ещё 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже работают на муниципальных маршрутах.

В Новосибирской области продолжается развитие мультимодальных перевозок «Электропоезд + автобус», которые призваны связать удаленные населенные пункты с областным центром путем организации подвозящих маршрутов к электропоездам. В рамках этой работы в начале октября открыт маршрут, соединяющий аэропорт Толмачево и железнодорожную станцию в г. Обь.

Сейчас сервис мультимодальных перевозок работает в селах Северное, Венгерово, Здвинск, Усть-Тарка, Кыштовка, Довольное и Чистоозерное. За последние 2 месяца также были открыты направления в Сузун и Маслянино.

В Новосибирске продолжается работа по расширению географии «Городской электрички».

«Есть ряд инфраструктурных ограничений, но планируем, что до конца года наши коллеги из РЖД запустят остановочный пункт в поселке „Клюквенный“ — сообщил Евгений Тюрин.

Также в планах совместного проекта правительства Новосибирской области и Западно-Сибирской железной дороги есть продление электропоезда от Татарска до Карасука.

Вместе с тем, продолжается обновление пассажирского транспорта в Новосибирске. Один из примеров — модернизация трамвайных вагонов, в ходе которой регион обеспечивает 65% стоимости работ. Обновление парка трамваев началось в 2017 году, и с тех пор было поставлено 52 вагона. В 2024 году ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701 производства совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь».

Сейчас разрабатывается проект строительства новой трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе до Новосибирского автовокзала, в планах продление линий в сторону Чистой Слободы и жилмассива «Радуга Сибири» по улицам Титова и Дукача.

До жилмассива «Родники» в Новосибирске запустят троллейбусы — как они будут ходить
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