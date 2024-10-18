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Posted 18 октября, 07:18

Published 18 октября, 07:18

Modified 18 октября, 07:20

Updated 18 октября, 07:20

Житель Новосибирской области застрелил двух косуль

Браконьер-пенсионер растерзал двух косуль в Новосибирской области

18 октября 2024, 07:18
Фото: 1MI
Житель Новосибирской области застрелил двух косуль
В Новосибирской области мужчину уличили в незаконной охоте, следует из сообщения пресс-службы областного управления полиции.

В Тогучинском районе Новосибирской области 65-летний мужчина застрелил двух косуль, не имея на это разрешения. На незаконную охоту он прихватил с собой незарегистрированное ружье, рассказали в пресс-службе областного полицейского управления.

Охотника-нарушителя выследил местный охотовед. Он сообщил об этом полицейским, которые обнаружили в машине подозреваемого двух убитых косуль, которые тот уже успел разделать.

По предварительным данным, тогучинский браконьер нанес животному миру региона ущерб в 80 тысяч рублей. Он не стал отпираться и признался в содеянном.

Напомним, пропавшую неделю назад в Турции жительницу Новосибирска нашли мертвой в городе Орду.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Охота#Браконьерство#Косуля
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