Браконьер-пенсионер растерзал двух косуль в Новосибирской области

Posted 18 октября, 07:18
Published 18 октября, 07:18
Modified 18 октября, 07:20
Updated 18 октября, 07:20
В Тогучинском районе Новосибирской области 65-летний мужчина застрелил двух косуль, не имея на это разрешения. На незаконную охоту он прихватил с собой незарегистрированное ружье, рассказали в пресс-службе областного полицейского управления.
Охотника-нарушителя выследил местный охотовед. Он сообщил об этом полицейским, которые обнаружили в машине подозреваемого двух убитых косуль, которые тот уже успел разделать.
По предварительным данным, тогучинский браконьер нанес животному миру региона ущерб в 80 тысяч рублей. Он не стал отпираться и признался в содеянном.
Напомним, пропавшую неделю назад в Турции жительницу Новосибирска нашли мертвой в городе Орду.