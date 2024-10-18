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Posted 18 октября, 01:44

Published 18 октября, 01:44

Modified 18 октября, 01:46

Updated 18 октября, 01:46

В чем обвиняют чиновника

Бывший глава Росприроднадзора задержан в Новосибирске — в чем причина

18 октября 2024, 01:44
Фото: 1MI
В чем обвиняют чиновника

Бывшего начальника Росприроднадзора задержали в Новосибирске

Бывший руководитель Росприроднадзора может быть задержан в Новосибирске, о чем информирует Генеральная прокуратура России.

Ранее сибирским управлением руководил Андрей Фролов. По данным источников, его задержали в Новосибирске. Как уточнили в прокуратуре, год назад чиновник распорядился внести ложные данные в документацию, затрагивающей отказ в обработки отходов, что принесло ущерб в размере пяти млн рублей.

Также было выявлено, что Фролов устроил начальником своего отца, но сам родственник к своим обязанностям не приступал. Кроме того, у бывшего начальника нашли дорогую недвижимость в Турции и Грузии, которую он не декларировал.

В настоящий момент Андрея Фролова обвиняют в превышении полномочий. Сведений о его аресте еще нет. Ранее новосибирского олигарха задержали в столице.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Задержание#Превышение полномочий
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