Бывший глава Росприроднадзора задержан в Новосибирске — в чем причина

Posted 18 октября, 01:44
Published 18 октября, 01:44
Modified 18 октября, 01:46
Updated 18 октября, 01:46
Ранее сибирским управлением руководил Андрей Фролов. По данным источников, его задержали в Новосибирске. Как уточнили в прокуратуре, год назад чиновник распорядился внести ложные данные в документацию, затрагивающей отказ в обработки отходов, что принесло ущерб в размере пяти млн рублей.
Также было выявлено, что Фролов устроил начальником своего отца, но сам родственник к своим обязанностям не приступал. Кроме того, у бывшего начальника нашли дорогую недвижимость в Турции и Грузии, которую он не декларировал.
В настоящий момент Андрея Фролова обвиняют в превышении полномочий. Сведений о его аресте еще нет. Ранее новосибирского олигарха задержали в столице.