День отца 2024: что подарить папе на праздник

Новосибирцам рассказали, какой подарок выбрать на День отца

День отца — это отличный повод выразить благодарность и любовь одному из самых важных людей в жизни. Но, как часто бывает, выбор подарка для папы может стать настоящей головоломкой: что подарить человеку, у которого «все есть»? Разберем, как выбрать не просто вещь, а достойный презент.

1. Гаджеты для современных пап В век технологий трудно найти человека, который не интересовался бы гаджетами. Даже если ваш папа далёк от мира техники, некоторые устройства могут сделать его жизнь удобнее и интереснее. Гаджеты для современных пап . Фото: 1MI Умные часы Если папа заботится о своём здоровье или любит оставаться на связи, умные часы станут отличным подарком. Они помогут отслеживать физическую активность, напоминать о важной встрече или сообщении. На рынке представлены модели на любой вкус и бюджет, от спортивных до классических стилей. Беспроводные наушники Для папы, который любит слушать музыку или подкасты, беспроводные наушники станут отличным выбором. Они удобны в использовании и обеспечивают отличное качество звука. Если папа часто находится в дороге, это также отличный аксессуар для прослушивания аудиокниг или проведения звонков. Многофункциональные зарядные станции Универсальные зарядные устройства, которые могут одновременно заряжать телефон, часы, наушники и даже планшет, пригодятся папе, который любит порядок на рабочем столе. Это не только удобство, но и экономия времени, ведь теперь не нужно будет искать кабели для каждого устройства. 2. Подарки для активного отдыха Если ваш папа предпочитает активное времяпрепровождение, то подарки, связанные с хобби и активным отдыхом, порадуют его больше всего. Подарки для активного отдыха . Фото: 1MI Электросамокат или велосипед Для папы, который предпочитает передвигаться с ветерком, электросамокат станет отличным подарком. Это экологично и удобно, особенно для городских условий. Если же папа любит природу, то велосипед поможет ему поддерживать форму и наслаждаться активным отдыхом на свежем воздухе. Фитнес-трекер Отслеживание количества шагов, сожжённых калорий и даже уровня стресса — фитнес-трекеры помогают оставаться в тонусе и следить за своим здоровьем. Это полезный подарок для отца, который стремится поддерживать физическую форму и следить за своим самочувствием. Снаряжение для рыбалки или охоты Если папа увлекается рыбалкой или охотой, новые снасти или современное снаряжение могут стать для него приятным сюрпризом. Лёгкая палатка, термос с функцией поддержания температуры или набор для костра — полезные аксессуары, которые сделают его увлечение ещё комфортнее. 3. Идеи для рукастых пап Творчество — это один из способов выразить себя, и если ваш отец любит создавать что-то своими руками, оригинальный подарок для его хобби точно будет оценён. Идеи для рукастых пап . Фото: 1MI Набор инструментов для мастерской Если папа обожает мастерить, обновление инструментов всегда приветствуется. Подумайте о многофункциональных наборах, включающих новые молотки, отвёртки, пилы и другие инструменты. Возможно, ему понравится и более специфический инструмент, например, электролобзик или токарный станок. Мастер-класс или воркшоп Сегодня можно подарить не только материальные вещи, но и новые впечатления. Мастер-классы по рисованию, гончарному искусству или резьбе по дереву станут необычным и запоминающимся подарком. Это возможность научиться новому ремеслу или усовершенствовать существующие навыки. 3D-принтер Для тех, кто всегда увлекается инновациями и техниками создания, 3D-принтер откроет новые горизонты для творчества. С его помощью папа сможет создавать уникальные вещи — от игрушек и аксессуаров до сложных деталей и украшений. 4. Уютные подарки для дома Для пап, которые ценят домашний комфорт и уют, стоит рассмотреть идеи, связанные с обустройством жилого пространства. Уютные подарки для дома . Фото: 1MI Массажное кресло или накидка Долгий рабочий день можно завершить расслабляющим массажем. Подарив массажное кресло или компактную накидку на обычный стул, вы поможете отцу снять напряжение и расслабиться после тяжёлого дня. Электрокамин Если ваш папа любит уютные вечера дома, то электрокамин станет идеальным дополнением интерьера. Он создаёт атмосферу тепла и уюта, не требуя большого ухода. Домашние тапочки с подогревом Если папа любит проводить время дома, подарите ему уютные тапочки с подогревом. Это приятная мелочь, которая сделает домашние вечера ещё комфортнее, особенно в холодные месяцы. 5. Практичные подарки Папы часто ценят подарки, которые можно использовать в быту, что делает их не только приятными, но и практичными. Практичные подарки . Фото: 1MI Набор для ухода за автомобилем Если папа — автолюбитель, то набор для ухода за автомобилем, включающий всё необходимое для мойки, полировки и чистки, обязательно ему пригодится. Также можно подарить современные аксессуары для авто, такие как видеорегистратор или универсальные держатели для смартфона. Органайзер для документов и аксессуаров Многие мужчины ценят порядок в своих вещах. Органайзер поможет папе упорядочить документы, ключи, гаджеты и аксессуары. Это не только практичный, но и стильный подарок. Набор для приготовления барбекю Для любителя загородных выездов или дачных посиделок комплект для барбекю станет незаменимым подарком. Подарите набор с качественными щипцами, лопатками, щетками для чистки решётки и даже со специальными приправами для мяса — и вы точно сделаете праздник ярче. 6. Эмоции как подарок Иногда лучший подарок — это не вещь, а эмоции и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Эмоции как подарок . Фото: 1MI Билет на концерт или спектакль Если ваш папа обожает музыку или театр, билет на его любимый концерт или спектакль станет приятным сюрпризом. Это возможность провести время в удовольствие, зарядиться эмоциями и сменить обстановку. Путешествие-сюрприз Организуйте для папы короткий выездной тур — это может быть как однодневная поездка на природу, так и полноценный отдых на выходные. Подарите ему возможность сменить обстановку, отдохнуть и набраться сил. Полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом Для папы, который любит приключения и экстрим, подарите незабываемые эмоции. Полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом — это шанс испытать настоящий адреналин и насладиться потрясающими видами. 7. Персонализированные подарки Индивидуальные подарки всегда ценятся за их уникальность и внимание к деталям. Персонализированные подарки . Фото: 1MI Именная гравировка На часах, ручке, портмоне или запонках — персонализированные подарки с гравировкой всегда воспринимаются особенно тепло. Это символ уважения и любви, который будет напоминать папе о вас каждый день. Фотоальбом или семейный коллаж Сделайте коллаж из семейных фотографий, памятных моментов или составьте фотоальбом, который будет хранить воспоминания. Такой подарок станет настоящей реликвией для семьи. Как выбрать идеальный подарок? Главное — помнить, что лучший подарок — это внимание и забота. Постарайтесь выбрать подарок, который действительно понравится папе и будет отражать его интересы. Иногда даже небольшие жесты, такие как утренний кофе или письмо с благодарностью, могут значить гораздо больше, чем самые дорогие подарки. День отца в России 2024: когда отмечают и что подарить Узнать подробнее Читайте также: День отца 2024: трогательные поздравления папе и милые открытки Приметы на 18 октября: что можно и чего нельзя делать в День Святой Харитины Будет ли салют на Новый год в Новосибирске — ответ мэрии