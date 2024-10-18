День отца 2024: трогательные поздравления папе и милые открытки

Папа дорогой! Мне не нужно поводов, чтобы выразить тебе благодарность за то, что ты сделал и делаешь для меня! В этот прекрасный День отца, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты меня вырастил, воспитал и отдал мне часть своей души! Желаю тебе здоровья, радости, любви, молодости! Я буду всегда тебе надежной опорой!