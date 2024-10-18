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Posted 18 октября, 03:09

Published 18 октября, 03:09

Modified 18 октября, 03:11

Updated 18 октября, 03:11

Поздравьте папу с его праздником

День отца 2024: трогательные поздравления папе и милые открытки

18 октября 2024, 03:09
Фото: Изображение Midjourney
Поздравьте папу с его праздником
20 октября 2024 в России будет отмечаться День отца: в этот праздник важно поздравить родителя, сказав теплые слова, отправив трогательное поздравление или милую открытку.

***

Папа, поздравляю с Днем отца! Хочется пожелать тебе побольше улыбок и позитива! Пусть жизнь будет наполнена приятными моментами! Желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Фото: utradobrogo.ru

***

С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: «Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя».

Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.

Фото: utradobrogo.ru

***

Мой папа, моя опора, самый главный мужчина в моей жизни! Поздравляю тебя с праздником — Днём отца! Хочу поблагодарить тебя за трепетное отношение ко мне, заботу, воспитание. Ты для меня не просто отец, а самый лучший друг, который даст мудрый совет и найдёт верное решение. Прошу Всевышнего лишь об одном: чтобы ты всегда был рядом. Очень люблю, ценю и берегу тебя, мой папочка!

Фото: utradobrogo.ru

***

Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!

Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!

Фото: utradobrogo.ru

***

С Днем отца, папа! В этот важный праздник желаю тебе смело и уверенно идти по жизни, четко добиваться всех поставленных целей. Пусть всегда будет прекрасное настроение и позитивные эмоции! Счастья тебе, здоровья, благополучия! Ты для меня настоящий пример смелого, мужественного и умного человека!

Фото: utradobrogo.ru

***

Самый добрый, самый строгий,
Поздравляю, дорогой,
С Днем отца тебя сегодня,
Самый близкий и родной!

Долгих лет тебе, папуля,
И улыбки на лице!
Ты поверь, мечтает каждый
О таком, как ты, отце.

Фото: utradobrogo.ru

***

Папа дорогой! Мне не нужно поводов, чтобы выразить тебе благодарность за то, что ты сделал и делаешь для меня! В этот прекрасный День отца, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты меня вырастил, воспитал и отдал мне часть своей души! Желаю тебе здоровья, радости, любви, молодости! Я буду всегда тебе надежной опорой!

Фото: KARTINKI-LIFE.RU

***

В День отца тебе желаю
Уваженья, счастья, сил,
Много радостных минуток
Каждый день чтоб приносил.

Долгих лет тебе, здоровья.
Пусть исполнятся мечты.
Только лучшего на свете,
Папочка, достоин ты!

Фото: KARTINKI-LIFE.RU

***

Ну вот и наступил праздник, который по праву считается твоим — День отца! Я хочу пожелать только самого лучшего — великолепного настроения, жизненных сил, энергичности, жажды жизни! Верь в себя и у тебя все обязательно сбудется! Ты — мой пример для подражания!

Фото: KARTINKI-LIFE.RU
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