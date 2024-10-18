День отца в России 2024: когда отмечают и что подарить

В России этот праздник долгое время оставался неофициальным, и только в 2021 году указом президента был утвержден на государственном уровне. Тем не менее, в некоторых регионах День отца отмечался и ранее. Например, в Вологде это было закреплено законодательно ещё в 2000-х годах.