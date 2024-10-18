Дольщиков в Новосибирской области обманули на 7 млн — как такое произошло

На территории Ленинского района Новосибирска был выявлен факт хищения крупной денежной суммы. Установлено, что руководители ООО «Строй-Плюс» на протяжении восьми лет заключали договоры с гражданами, обещая построить комфортные квартиры. При этом при подписании документов представители юридического лица знали, что дом не будет возведен.