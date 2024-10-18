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Posted 18 октября, 11:29

Published 18 октября, 11:29

Modified 18 октября, 11:31

Updated 18 октября, 11:31

Дольщиков в Новосибирской области обманули

Дольщиков в Новосибирской области обманули на 7 млн — как такое произошло

18 октября 2024, 11:29
Фото: Сергей Рудковский. 1MI
Дольщиков в Новосибирской области обманули

Дольщиков в Новосибирской области обманули на 7 млн

В Новосибирске после проведения проверки был выявлен факт хищения 7 млн рублей у участников долевого строительства, сообщает прокуратура региона

На территории Ленинского района Новосибирска был выявлен факт хищения крупной денежной суммы. Установлено, что руководители ООО «Строй-Плюс» на протяжении восьми лет заключали договоры с гражданами, обещая построить комфортные квартиры. При этом при подписании документов представители юридического лица знали, что дом не будет возведен.

Общий ущерб от действий обманщиков составил 7 млн рублей. Дом, который обещали построить в 2018 году, так и не был построен. Сотрудники прокуратуры передали информацию в органы следствия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам деяния, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Суд#Дольщики#Обман
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