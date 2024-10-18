Дольщиков в Новосибирской области обманули на 7 млн — как такое произошло

Posted 18 октября, 11:29
Published 18 октября, 11:29
Modified 18 октября, 11:31
Updated 18 октября, 11:31
На территории Ленинского района Новосибирска был выявлен факт хищения крупной денежной суммы. Установлено, что руководители ООО «Строй-Плюс» на протяжении восьми лет заключали договоры с гражданами, обещая построить комфортные квартиры. При этом при подписании документов представители юридического лица знали, что дом не будет возведен.
Общий ущерб от действий обманщиков составил 7 млн рублей. Дом, который обещали построить в 2018 году, так и не был построен. Сотрудники прокуратуры передали информацию в органы следствия.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам деяния, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).